"التأمين الصحي الشامل": 506 آلاف مواطن سجلوا في المنظومة (فيديو)



وأضاف "السبكي"، في لقاء مع برنامج "مساء dmc" المذاع على قناة dmc الفضائية، أن هذا كان سبب لإسراع وزارة الصحة في الانتقال إلى محافظات أخرى ضمن المرحلة الأولى لتطبيق المنظومة، مثل الإسماعيلية والسويس، والأقصر وأسوان، وجنوب سيناء.



وتابع، المدير التنفيذي لمنظومة التأمين الصحي الشامل، إنهم يستعدون لتطبيق المنظومة في هذه المحافظات منذ شهر ونصف مضى، ويعملون على محوريين رئيسيين، الأول هو رفع كفاءة المنشآت الطبية في هذه المحافظات، والعمل على تدريب العنصر البشري المتواجد فيها على أعلى مستوى، والمحور الثاني هو البدء في تسجيل المواطنين بهذه المحافظات ضمن منظومة التأمين الصحي الجديدة.



وأشار إلى أنه يتم حاليا رفع كفاءة الوحدات الصحية المنوط بها تقديم الخدمة للمواطنين، موضحا أنه بالنسبة لمحافظة الإسماعيلية تم إسناد الأوامر المباشرة لرفع كفاءة 22 وحدة صحية، كما بدأت الوزارة في تسجيل المواطنين في نفس الوقت، ووصلوا إلى 400 ملف أسرة تقدمت حاليا، وسوف تعلن وزيرة الصحة عن المراكز التي سوف يتاح للمواطنين تسجيل أنفسهم، وتقديم الخدمة الطبية لهم.



وشدد على أن حجر الزواية في المنظومة هو فكرة "طب الأسرة"، لافتا إلى أنهم رفعوا كفاءة 35 وحدة في محافظة بورسعيد، وسيتم تلافي التحديات التي واجهتهم عند تطبيق المنظومة في المحافظات الآخرى.

قال الدكتور أحمد السبكي، المدير التنفيذي لمنظومة التأمين الصحي الشامل، إن هناك مؤشرات إيجابة جدا لتطبيق منظومة التأمين الصحي الجديدة، ومنها انضمام نحو 506 آلاف مواطن لها، وإجراء نحو 6 آلاف عملية جراحية في محافظة بورسعيد.