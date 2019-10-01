ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

مدير مركز الخليج يكشف دور المخابرات التركية فيما تتعرض له مصر

الثلاثاء 01/أكتوبر/2019 - 06:42 ص
Advertisements
مدير مركز الخليج يكشف دور المخابرات التركية فيما تتعرض له مصر
بلال الدوي
Advertisements
طباعة
نعيم يوسف
 
Advertisements
قال بلال الدوي، مدير مركز الخليج لمكافحة الإرهاب، إن سبب التشابه في الأحداث التي تقع بمصر وليبيا، ودول أخرى، أن من يقف وراءها جهة واحدة وهي المخابرات التركية برئاسة مديرها "هاكان فيدان"، والذي قام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بتعديل القانون له ليضع السلطات كلها في يده.

وأضاف "الدوي"، في لقاء مع برنامج "الآن"، المذاع على قناة "Extra News" الفضائية، أن "فيدان" أرسل شخصين إلى جماعة الإخوان قبل 30 يونيو، وهم يوسف القرضاوي، وعبد الباري عطوان، لكي تتمسك الجماعة بالحكم، وأن تركيا سوف تساعدهم بالحصول على أجهزة تنصت، وكانت تركيا تدرب بعض الشباب على أعمال مخابراتية.

وشدد مدير مركز الخليج لمكافحة الإرهاب، على أن ما حدث خلال الفترة الماضية هدفه هو وصول جماعة الإخوان إلى السلطة، وليس في مصر فقط، بل في عدة دول، ويستخدمون الكثير من الأذرع، ومنها تركيا التي تضع المخططات والمؤامرات، كما يستخدمون التمويل القطري، وتستخدم أيضا بعض المشايخ الذين يلعبون على بلعبة الدين، بالإضافة إلى استخدامها للإعلام.

ولفت إلى أن جماعة الإخوان تستخدم من يقولون عنه أنه "شباب نقي وطاهر وله مطالب"، لافتا إلى أن هؤلاء الشباب تم تدريبهم في أكاديمية التغيير في لندن تابعة لقطر، على هدم الجيوش، وليس الحرية، موضحا أن هؤلاء الشباب إخوان، وبدلا من تدرييب الشباب المصري فقط أرادوا تدريب شباب من البحرين والإمارات والسعودية، ولكن هذه الدول فطنت سريعا لما يحدث.
Advertisements
موضوعات ذات صلة
طباعة
المزيد عن: مركز الاخوان تركيا بلال الدوي الرئيس رجب طيب اردوغان
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
استطلاع رأي
هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟
تصويت
الأكثر قراءة
ads
مباريات اليوم
دوري أبطال أوروبا
ريال مدريد - إسبانيا
-
x
18:55
-
كلوب بروج - بلجيكا
أتلانتا - إيطاليا
-
x
18:55
-
شاختار دونيتسك - أوكرانيا
سرفينا زفيزدا - صربيا
-
x
21:00
-
أوليمبياكوس - اليونان
يوفنتوس - إيطاليا
-
x
21:00
-
باير ليفركوزن - ألمانيا
مانشستر سيتي - إنجلترا
-
x
21:00
-
دينامو زغرب - كرواتيا
توتنهام هوتسبير - إنجلترا
-
x
21:00
-
بايرن ميونيخ - ألمانيا
لوكوموتيف موسكو - روسيا
-
x
21:00
-
أتلتيكو مدريد - إسبانيا
جالطة سراي - تركيا
-
x
21:00
-
باريس سان جيرمان - فرنسا
دوري أبطال آسيا
السد - قطر
-
x
17:30
-
الهلال - السعودية
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان
الاتحاد
-
x
19:10
-
التعاون
الدوري المصري الممتاز
الاتحاد السكندري
-
x
17:30
-
الجونة

DMCA.com Protection Status