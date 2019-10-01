عقب الترجي.. الزمالك يقاضي الوداد بالفيفا بسبب مهاجمه
الثلاثاء 01/أكتوبر/2019 - 06:32 ص
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الفجر الرياضي
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قرر مهاجم نادي الزمالك، الكونغولى كاسونجو كابونجو، تقديم شكوى فى الوداد المغربى بالاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، بسبب أزمته مع الفريق المغربى عقب إعارته من النادى الأبيض إلى نظيره المغربى.
ويعتمد المهاجم الكونغولي فى شكواه الذى أعدها لتقديمها إلى "فيفا" إلى أن الوداد المغربي قام باستعارته من الزمالك وحصل على البطاقة الدولية الخاصة به ثم فوجئ بأنه لم يتم قيده لاكتمال قائمة الأجانب بالفريق المغربى ما جعله فى مأزق حتى فترة الانتقالات الشتوية المقبلة فى شهر يناير المقبل للانتقال إلى نادٍ آخر.
وتواصل كهاجم القلعة البيضاء السابق، مع مسئولى الزمالك حول تقديمه شكوى ضد الوداد المغربى ليتحدث مسئولو الأبيض مع اللاعب لمحاولة حل الأزمة بصورة ودية أولاً وحال تعنت الوداد يتم تصعيد المسألة.
وبات كاسونجو كابونجو غير مرتبط بأى نادٍ خلال الوقت الحالى، عقب فسخ تعاقده مع النادى المغربى، الذى ضم اللاعب على سبيل الإعارة، خلال الميركاتو الصيفى الأخير، فى إطار صفقة انتقال محمد أوناجم لاعب الوداد لصفوف القلعة البيضاء حيث لا يحق لكاسونجو العودة لصفوف الزمالك مرة أخرى، بسبب غلق باب القيد واكتمال عقد المحترفين الأجانب بالقائمة البيضاء.
وتكون هذه الأزمة الثانية للوداد مع نادٍ عربي عقب أزمته مع الترجي التونسي بنهائي دوري أبطال أفريقيا.
وحدثت أزمة في نهائي النسخة الماضية، بسبب تعطل تقنية حكم الفيديو الـ «VAR» في ملعب الترجي، وإلغاء هدف واضح وصحيح للوداد في المباراة، مما دفع لاعبي الوداد وإدارة النادي للاحتجاج والخروج من أرض الملعب لحين إصلاح تقنية الفيديو.
ولكن اعتبر الاتحاد الإفريقي وقتها برئاسة أحمد أحمد أن الوداد منسحبًا وأعلن تتويج الترجي بالبطولة للعام الثاني على التوالي، مما دفع النادي المغربي لتقديم شكوى للمحكمة الرياضية، والتي أقرت بأن المسؤول عن القرار هي لجنة الانضباط بالاتحاد الإفريقي.
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