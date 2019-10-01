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مجدداً.. رونالدو يؤكد إقتراب إعتزاله كرة القدم

الثلاثاء 01/أكتوبر/2019 - 06:09 ص
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مجدداً.. رونالدو يؤكد إقتراب إعتزاله كرة القدم
رونالدو
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السيد على
 
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عاد البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم هجوم فريق يوفنتوس الإيطالي، إلى التأكيد علي إمكانية اعتزاله كرة القدم، خلال العامين القادمين، حيث يرغب أنّ يكون رجل أعمال بعد اعتزاله.

وحقق الجناح البرتغالي خلال مسيرته في كرة القدم، كل البطولات تقريبًا سواء على مستوى الأندية، سبورتينج لشبونة ومانشستر يونايتد وريال مدريد بالإضافة إلى يوفنتوس، وعلى المستوى الدولي مع منتخب بلاده، عدا بطولة كأس العالم.

وكشف رونالدو في حواره مع "SportBible" العالمية: "ما زلت أحب كرة القدم، أحب ما يفعلوه المُشجعين والأشخاص الذين يحبون كريستيانو، لا يهم العمر، كل شيء يتعلق فقط بالعقلية".

وأكد صاروخ ماديرا: "في السنوات الخمس الأخيرة، بدأت أستمتع بحياتي خارج كرة القدم، ومن يعرف ماذا سيحدث في العام أو العام المُقبلين".

وأوضح هداف البرتغالي التاريخي تصريحاته قائلًا: "أنا لست مجنونًا، ولست مهووس التدريب، أنا فقط مهووس بالنجاح، وهذا أمر مُختلف تمامًا".

وأضاف أسطورة ريال مدريد السابق: "لتحقق النجاح في كرة القدم أو بشكل عام، عليك أنّ تثق في نفسك، في كرة القدم لديّ سيطرة أكبر أعرف ما يُمكنني فعله في مجال الأعمال، ولكن الأمر أكثر صعوبة، ذلك سيكون تحديًا لي".

وإسطرد الهداف التاريخي لريال مدريد: "حتى أحقق ما وصلت إليه في كرة القدم، الأمر استغرق مني العديد من السنوات في العمل الجاد والتفاني".

وأكمل كرستيانو: "أما خارج كرة القدم، أنا لم أصل لشيء بعد، لكنني شاب مُنافس ولا أحب أّنّ أكون في المرتبة الثانية أو الثالثة، أنا أريد دائمًا أنّ أكون الرقم واحد، وسأفعل ذلك".

وتابع الدون: "أنا لا أريد تقليد أحد، يجب أنّ تكون نفسك طوال الوقت، لكن يُمكنك الاستفادة من بعض التفاصيل الصغيرة، وأخذ شيء من الأمثلة الجيدة، ليس فقط في كرة القدم ولكن أيضًا في الرياضات الأخرى".

وأنهى رونالدو تصريحاته قائلًا: "حتى كبارا المديرين التنفيذيين للشركات الكبرى لديهم دوافع دائمًا وعليهم العمل بجد لتحقيق الأشياء الجيدة".
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