ملكة جمال إيران: لست شبيهة هيفاء وهبي





قالت ملكة جمال إيران 2019 lily ahmad ali إنها تحب المطربة هيفاء وهبي، وتجدها متجددة رغم سنوات عملها في مجال الشهرة.





تشبيهها بهيفاء وهبي





وأكدت أنا لا اشبهها ولا اريد ان يضعني البعض في هذه الخانة التي لا تعبر عني لانني على قناعة ان النسخة لا تغني عن الاصل وأنا اجد نفسي حالة خاصة ومن حقي ان تكون لدي شخصيتي وكياني بعيدًا عن موضوع الاستنساخ الذي اجده متوفراً في بعض دول الشرق الاوسط .





الرسم التجريدي





في المقابل اوضحت lily التي تحمل الجنسية البريطانية، أ ن ثمة مهمة أمامها في المرحلة الحالية محورها الاساسي إنجاز اكثر من 10 لوحات ضمن إطار الرسم التجريدي لضمها الى معرضها الذي سيقام في لندن و يعود ريعه الى الاطفال مرضى السرطان.





خدمة صغار السن





واشارت ان هناك اكثر خطوة ستتم من خلال لبنان ودول عربية اخرى من أجل خدمة صغار السن الذين داهمهم المرض الخبيث وقالت: رسالتي كملكة جمال نصرة الاطفال المرضى وأتمنى أن اقوم بمهمتي بالشكل الذي يقدم لهم العون الحقيقي بعيداً عن الشعارات الرنانة .















