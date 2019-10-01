رئيس الزمالك: "الأهلي ليه بيتكلم عن أزمة جينيراسيون".. هل يستطيع مواجهة المصري ببورسعيد

أعلن المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، أنه يحترم أي قرار يصدره الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" بشأن أزمة مباراته أمام جينيراسيون فوت السنغالي في إياب دور الـ32 لمسابقة دوري أبطال إفريقيا.





وقرر "كاف" تأجيل حسم الموقف النهائي لمباراة الزمالك وجينيراسيون فوت إلى 8 أكتوبر المقبل، أي قبل 24 ساعة من إقامة قرعة دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.





وأكد مرتضى منصور، في تصريحات لقناة "الحدث اليوم": "سنحترم أي قرار يصدره الكاف بشأن أزمة لقاء جينيراسيون، خاصةً أن الزمالك ذهب إلى ملعب برج العرب وفقا لخطاب الكاف لكن الفريق المنافس لم يحضر".





وتابع رئيس النادي الأبيض: "الخطاب الأخير الذي أرسله الاتحاد الإفريقي بشأن إقامة مباريات في الدوري خلال نفس اليوم لا يعنيني وليس له قيمة بالنسبة لي، وسأحترم أي قرار يصدره الكاف مهما كان رغم تعرضنا لمؤامرة كبرى".





وإستطرد "منصور": "الأهلي ليس طرفًا ولا أعرف لماذا يتحدث عن الأسباب الأمنية؟، وقد أعتذر له إذا واجه المصري البورسعيدي والإسماعيلي خارج القاهرة، لا أعرف لماذا لا يلعب ضدهما في الإسماعيلية أو بورسعيد؟".





وتمسك جينيراسيون فوت بموقفه الرافض للسفر إلى الاسكندرية لمواجهة الزمالك على ملعب برج العرب، بداعي أن اللقاء كان مقررا له السبت على ملعب بتروسبورت بالقاهرة.





وكان المفترض أن يلتقي الزمالك مع جينيراسيون مساء الأحد على ملعب برج العرب بالاسكندرية، قبل أن يتوجه الفريق الأبيض إلى الملعب ويقرر مراقب المباراة احتساب النتيجة لصالح الزمالك 3-0.





يُذكر أن الزمالك خسر لقاء الذهاب في السنغال بنتيجة (2-1).





""ملخص الأزمة""

حينما أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم في وقت سابق رسميًا عن تأجيل مباراة الزمالك وجينيراسيون فوت المرتقبة في إياب دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا، لمدة 24 ساعة، على أن تقام يوم الأحد الماضي، على ملعب برج العرب بالإسكندرية، مرسلًا خطابًا ينص على ذلك القرار إلى النادي السنغالي، إلا أن النادي السنغالي تمسك بموقفه ورفض التحرك إلى ملعب برج العرب، بداعي أن اللقاء كان مقرر له السبت على ملعب "بتروسبورت".





وتوجه الفريق السنغالي، إلى ملعب بتروسبورت، لإثبات حالة والتصوير أمام الملعب وإرسالها للاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، ورفض تمامًا أي حلول ودية من جانب وليد العطار المدير التنفيذي لاتحاد الكرة، واللواء علاء مقلد وشريف إسلام الذين توجهوا للجانب السنغالي من أجل التفاوض مع رئيس النادي السنغالي، لإنهاء الأزمة وتوجه الفريق إلى برج العرب لخوض المباراة.





وطلب مسئولي النادي السنغالي ورقة كتابية من مسئولي ملعب بتروسبورت يفيد برفض الدخول لأرضية الملعب، نظرا لمنعهم من الدخول بناء على طلب الزمالك الذي أكد أن المباراة تم تأجيلها ونقلها إلى ملعب برج العرب.





ووثقت بعثة جينيراسيون فوت جميع الأحداث التي حصلت يوم السبت الماضي، والخاصة بأزمة مباراة الفريق مع نادي الزمالك، بإياب دور الـ32 لدوري أبطال أفريقيا، تمهيدًا لإرسال شكوى بها.





وتوجهت بعثة جينيراسيون فوت السنغالي إلى مطار القاهرة، مساء اليوم، للرحيل على متن الطائرة المتوجه إلى أثيوبيا ترانزيت من أجل التوجه إلى العاصمة السنغالية داكار.





ومن جانبه، توجه الزمالك إلى ملعب برج العرب، في موعد المباراة الذي حدده الاتحاد الأفريقي، قبل أن يقرر مراقب المباراة احتساب النتيجة لصالح الزمالك 3-0، وإنسحاب الفريق السنغالي.





يُذكر أن مباراة الذهاب في السنغال أنتهت بفوز صاحب الأرض على الزمالك بنتيجة 2-1.