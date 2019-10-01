بالصور.. انهيار عقار مكون من 3 طوابق في الإسكندرية

شهدت منطقة غربال بحي وسط الإسكندرية، في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، انهيار عقار قديم مكون من 3 طوابق، وذلك دون حدوث أي إصابات.





وأكد حي وسط الإسكندرية، أن العقار خال من السكان.





وتلقت غرفة عمليات حي وسط الإسكندرية، بلاغًا بانهيار العقار رقم 52 شارع المروة متفرع من شارع الميرغني بمنطقة غربال بمحرم بك، وانتقل مسؤولو الحي إلى موقع البلاغ.





فيما كشف الفحص، أن العقار بناء قديم، خالٍ من السكان، ومكوَّن من طابق أرضي، وطابقين علويين، وانهار بالكامل دون وقوع أية إصابات.





ومن جانبه، قال العميد فادي وديع، رئيس حي وسط، إنه تم إخطار شركات المرافق لقطع الغاز، والكهرباء، والمياه عن العقار المنهار، حفاظًا على حياة المواطنين، وإعادة التيار الكهربائي للعقارات المجاورة.



