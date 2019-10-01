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ثروت الخرباوي: جماعة الإخوان أصبحت تائهة في الأرض (فيديو)

الثلاثاء 01/أكتوبر/2019 - 01:16 ص
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ثروت الخرباوي: جماعة الإخوان أصبحت تائهة في الأرض (فيديو)
ثروت الخرباوي
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أمنية فوزي
 
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قال ثروت الخرباوي، الكاتب والمفكر السياسي، إن جماعة الإخوان أصبحت في متاهة، وتائهون في الأرض، مؤكدًا أن مسألة تحريك الشارع المصري بالنسبة للإخوان عبارة عن "وهم".

وأضاف "الخرباوي"، خلال حواره مع الإعلامية إيمان الحصري، ببرنامجها "مساء dmc"، المذاع على فضائية "دي إم سي" مساء الإثنين، أن جماعة الإخوان ما كان لها القدرة يومًا على تحريك الشارع، لافتًا إلى أن جماعة الإخوان تعمل دائمًا على إثارة الشعب فقط.

ولفت الكاتب والمفكر السياسي، إلى أن الجماعة قالت أثناء حكم الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، إنه لا مانع لديهم في تولي جمال مبارك الحكم، مشيرًا إلى أن جماعة الإخوان لم تشارك في ثورة 25 يناير في الأيام الأولى، وشاركت بعد نزول الشعب في عصر يوم 28 يناير، موضحًا أن جماعة الإخوان تنتظر نزول الجماهير والشعب، وتنزل بعدها باعتبارها منظم ومرتب وتسيطر على تلك الجموع وتوجهها فيما تريد، متابعًا: "جماعة الإخوان لم تستطع جمع الشارع للنزول، وفشلت عبر تاريخها في ذلك؛ لأنها تنتظر نزول الشعب أولًا ثم السيطرة عليه".


وكان قد تحدث ثروت الخرباوي، المفكر والقيادي المنشق عن جماعة الإخوان المسلمين، في تصريحات تليفزيونية سابقة، عن نشأة جماعة الإخوان في قطر، موضحًا أن قيادات جماعة الإخوان المسلمين هربوا إلى قطر عام 1954 بعد محاولتهم قتل الرئيس الراحل جمال عبدالناصر، مشيًرا إلى أنه كان من ضمن الهاربين القيادي عبد المعز عبد الستار تلاه عدد من الإخوان.

وأشار المفكر، إلى أن معظم الهاربين كانوا من الأزهر وبعضهم كانوا في التعليم وأبرزهم يوسف القرضاوي، مشيرًا إلى أن أمير قطر في ذلك الوقت أسند لـ عبد المعز عبد الستار إنشاء مدرسة دينية.
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