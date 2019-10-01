"ساويرس": أي وقت فاضي عندي لازم أتواصل مع الناس على السوشيال ميديا



وأشار مؤسس مهرجان الجونة، إلى أن أكثر أفلام المهرجانات التي أثرت فيه، كان فيلمًا يتحدث عما تعرض له الإزيديين من تعذيب في العراق على يد الإرهابيين، متابعًا: "الفيلم كان قصة حقيقية لإمرأة تعرضت للاختطاف من قبل الإرهابيين، والاغتصاب، وبعد ذلك حصلت على حقها، أنا بحب دائمًا الأفلام التي ينتصر فيها الخير، الفيلم فيه تأثير ورسالة، واللي عمله مخرج صغير أوي، واتصور في العراق".



وعن تفاعله مع مواقع التواصل الاجتماعي باستمرار، رغم مسؤوليته وأعماله الكثيرة، رد قائلًا: "كل واحد عنده وقت ميت، وأنا واقف مثلًا مستني الطائرة، أو بعد قراءة الجرائد الصبح، بفتح مواقع التواصل الاجتماعي، مفيش أحسن من محبة الناس، وأنا مش بحب أبعد عن الناس، جدتي دائمًا كانت بتقولي اللي ربنا بيحبه، بيحبب الناس فيه".



ولفت مؤسس مهرجان الجونة، خلال مقابلة صحفية على هامش مهرجان الجونة، المذاع على فضائية "one"، مساء الإثنين، إلى أن الكثير من الأجانب وصفوا مهرجان الجونة بالأفضل في الشرق الأوسط، معقبًا: "الحمد لله المهرجان ماشي كويس أوي".