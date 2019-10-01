تعرف على الموعد النهائي لحسم قضية الزمالك وجينيراسيون

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، تأجيل حسم أزمة مباراة الزمالك وجينيراسيون فوت السنغالي، في إياب دور الـ 32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا، والتي كان من المقرر إقامتها مساء الأحد الماضي، على استاد الجيش المصري ببرج العرب.





وكشفت لجنة المسابقات بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم، تأجيل الحسم إلى يوم 8 أكتوبر المقبل.





ومن المعلن إقامة قرعة دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا، يوم الأربعاء الموافق 9 أكتوبر في أحد فنادق القاهرة، أي بعد قرار حسم الأزمة بيوم واحد.





وبدأن الأزمة حينما أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم في وقت سابق رسميًا عن تأجيل مباراة الزمالك وجينيراسيون فوت المرتقبة في إياب دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا، لمدة 24 ساعة، على أن تقام يوم الأحد الماضي، على ملعب برج العرب بالإسكندرية، مرسلًا خطابًا ينص على ذلك القرار إلى النادي السنغالي، إلا أن النادي السنغالي تمسك بموقفه ورفض التحرك إلى ملعب برج العرب، بداعي أن اللقاء كان مقرر له السبت على ملعب "بتروسبورت".





وتوجه الفريق السنغالي، إلى ملعب بتروسبورت، لإثبات حالة والتصوير أمام الملعب وإرسالها للاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، ورفض تمامًا أي حلول ودية من جانب وليد العطار المدير التنفيذي لاتحاد الكرة، واللواء علاء مقلد وشريف إسلام الذين توجهوا للجانب السنغالي من أجل التفاوض مع رئيس النادي السنغالي، لإنهاء الأزمة وتوجه الفريق إلى برج العرب لخوض المباراة.





وطلب مسئولي النادي السنغالي ورقة كتابية من مسئولي ملعب بتروسبورت يفيد برفض الدخول لأرضية الملعب، نظرا لمنعهم من الدخول بناء على طلب الزمالك الذي أكد أن المباراة تم تأجيلها ونقلها إلى ملعب برج العرب.





ووثقت بعثة جينيراسيون فوت جميع الأحداث التي حصلت يوم السبت الماضي، والخاصة بأزمة مباراة الفريق مع نادي الزمالك، بإياب دور الـ32 لدوري أبطال أفريقيا، تمهيدًا لإرسال شكوى بها.





وتوجهت بعثة جينيراسيون فوت السنغالي إلى مطار القاهرة، مساء اليوم، للرحيل على متن الطائرة المتوجه إلى أثيوبيا ترانزيت من أجل التوجه إلى العاصمة السنغالية داكار.





ومن جانبه، توجه الزمالك إلى ملعب برج العرب، في موعد المباراة الذي حدده الاتحاد الأفريقي، قبل أن يقرر مراقب المباراة احتساب النتيجة لصالح الزمالك 3-0، وإنسحاب الفريق السنغالي.





يُذكر أن مباراة الذهاب في السنغال أنتهت بفوز صاحب الأرض على الزمالك بنتيجة 2-1.



