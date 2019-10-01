نجم تشيلسي: لامبارد أنقذني من جحيم وأخطاء ساري

أعرب النجم الدولي الإيطالي، جورجينيو، لاعب وسط فريق تشيلسي الإنجليزي، عن تعجبه ودهشته الكبير، من التغير المفاجئ في طريقة تعامل جمهور النادي اللندني معه، وذلك منذ تولي أسطورة البلوز فرانك لامبارد الدفة الفنية خلفًا للإيطالي ماوريسيو ساري مع بداية هذا الموسم 2019-2020.





وقال النجم الدولي الإيطالي، جورجينيو، في حديثه مع صحيفة "ذا صن" البريطانية، اليوم الإثنين: "إنه لأمر مُدهش لأن الموسم الماضي كان مستحيلاً, حقًا أنا سعيد للغاية لأنهم (جمهور تشيلسي) غيروا رأيهم عني، وقد عملت كثيرًا من أجل ذلك".

وواصل لاعب نابولي الإيطالي السابق: "لم أعط الوعود. فقط اكتفيت بالعمل والعمل وكنت متأكدًا أن النتائج ستأتي، وأنا سعيد جدًا بذلك، وما يحدث الآن فرصة رائعة لأثبت للجميع أنني لست هنا من أجل مدرب باسمه (ساري) أنا ممتن بما حققناه معًا في الآونة الأخيرة لأنه كان مذهلاً".





وواصل قائلاً: "عن مدربه السابق في "ستامفورد بريدج" و "سان باولو". "عملنا معًا لمدة أربع سنوات، وكما قلت أنا ممتن حقًا بما تعلمته منه خلال هذه الفترة، لكن الشيء المهم بالنسبة لي في الوقت الراهن، هو أن أثبت للجميع أننا هنا لجودتي وليس لأي شيء آخر".





واستطرد اللاعب: "ربما الناس لم تشاهد الأفضل مني الموسم الماضي، والنقد جعلني حزينًا بعد الشيء، لكن الآن أبذل كل ما في وسعي لتغيير هذه الصورة".



