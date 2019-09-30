ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

غداً.. تطبيق قرار تحمل الدولة للمقابل المالي للمنشآت الصناعية

الإثنين 30/سبتمبر/2019 - 11:40 م
Advertisements
غداً.. تطبيق قرار تحمل الدولة للمقابل المالي للمنشآت الصناعية
Advertisements
طباعة
الفجر السعودي
 
Advertisements
تبدأ وزارة العمل والتنمية الاجتماعية اعتبارًا من يوم غدٍ الثلاثاء بتطبيق قرار مجلس الوزراء القاضي بتحمل الدولة لمدة خمسة أعوام المقابل المالي المقرر على العمالة الوافدة وفقا للفقرتين (1 ـ أ) و (2 ـ أ) من البند (ثانيا) من قرار مجلس الوزراء رقم (197) وتاريخ 23 / 3 / 1438هـ عن المنشآت الصناعية المرخص لها بموجب ترخيص صناعي ابتداءً من 1 / 10 / 2019م.

ونوّهت الوزارة بإسهام هذا القرار في تشجيع وتحفيز القطاع الصناعي على النمو ودعم الاقتصاد الوطني، والدور المنتظر منه بعد تطبيقه، إذ سيحقق مستهدفات التوطين، بما يتوافق مع إستراتيجيات وخطط وبرامج التوطين.

ولفتت العمل والتنمية الاجتماعية الانتباه إلى عملية التنسيق المزمع القيام بها مع الوزارات المعنية للإعلان عن آليات ومعايير الاستحقاق خلال 3 أشهر.

Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
استطلاع رأي
هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟
تصويت
الأكثر قراءة
ads
مباريات اليوم
الدوري الإنجليزي
مانشستر يونايتد
1
x
21:00
1
أرسنال

DMCA.com Protection Status