فى احتفالية نصر أكتوبر قصر الثقافة يعرض فيلم الممر



وتناول الفيلم قصة قوات الصاعقة المصرية خلال حرب الاستنزاف، وعلي رأسهم أحد القادة البواسل اادي يدعي "نور"، وتدور أحداثه

حول هذه الحقبة التاريخية بدأ من حرب 1967 وحتي الأوقات الاولي من حرب الاستنزاف، والفيلم شارك في بطولته كلا من أحمد عز، أحمد رزق، إياد نصار،أحمد فلوكس، محمد فراج، أحمد صلاح حسني، محمد الشرنوبي، محمد جمعة، محمود حافظ، أمير صلاح الدين، أسماء أبو اليزيد والوجه الجديد ألحان المهدي، كما يضم الفيلم هند صبري، شريف منير، إنعام سالوسة وحجاج عبد العظيم كضيوف شرف، وقام بتأليف الموسيقى التصويرية للفيلم الموسيقار عمر خيرت، التصوير لـ أيمن أبو المكارم وتصميم الديكور لـ باسل حسام، وهندسة صوت أحمد عبد الخالق، وجرت الاستعانة بفريق عمل أمريكي لتصميم مشاهد الأكشن والمعارك الحربية.



ونجح الفيلم في جمع إيرادات 60 مليون جنيهًا منذ طرحه في السينما المصرية موسم عيد الفطر، كما يعد أعلى الأفلام إنتاجًا إذ رُصدت له ميزانية 100 مليون جنيه.



قال الناقد طارق الشناوى عن فيلم "الممر" إن الأفلام العسكرية نادرة لاصطدامها بأكثر من عائق، منها ضآلة الميزانية، والسذاجة في التنفيذ التي لا تتناسب أبدًا مع ما حققته قواتنا المسلحة من انتصار أسطوري في حرب 1973، وأشاؤ إلى أن "الممر" وراءه مخرج موهوب وهو شريف عرفة، الذي تمكن من توظيف التقنيات الحديثة في الفيلم، وتغلبه على تكرار رفض تصوير فيلم عن هزيمة 67، فالدولة امتلكت قدرا من المرونة في فيلم "الممر"، موضحا بأن حضور الرئيس الراحل جمال عبد الناصر في بداية الفيلم كان مؤثرا، ثم حرب الاستنزاف، التي أعادت الثقة للجيش وللجبهة الداخلية.



وأوضح بأن شريف عرفة قاد ببراعة نجوم الفيلم، فاستطاع أن يخرج أفضل ما لدى أحمد عز ومحمد فراج وأحمد فلوكس وأحمد رزق ومحمود حافظ وهند صبري، كما أن الموسيقار عمر خيرت منح الشاشة زخما بتلك الرؤية الموسيقية للفيلم وكذلك كلمات الأغنية التي كتبها الشاعر أمير طعيمة.



يشار أن آخر أعمال أحمد عز مشاركته فى فيلم "ولاد رزق 2"و دارت أحداثه حول الأشقاء الأربعة الذين أخذوا عهد على أنفسهم بعدم الانجراف للسرقة والدخول في جرائم ولكن هناك حدث طرأ علي حياتهم دفعهم للدخول في مشكلات مع مجرمين محترفين، وتدور الأحاث في إطار متعة وتشريق وكوميديا للمشاهد، الفيلم من بطولة أحمد عز، عمرو يوسف، أحمد الفيشاوي، كريم قاسم، أحمد داوود، محمد ممدوح، الفيلم من إخراج طارق الكريم، وتأليف وسيناريو وحوار صلاح الجهيني.



يشار أن آخر أعمال أسماء أبو اليزيد مشاركتها فى مسلسل "هوجان"، "زويداك"، وتم عرضهم فى شهر رمضان الماضى، وحققت من خلاله نجاحًا كبيرا، كما تستعد حاليا لطرح مسلسلها الجديد "الآنسه فرح"، والمسلسل مأخوذ من فورمات أجنبى، والمسلسل بطولة رانيا يوسف، أسماء ابو اليزيد، محمد كيلانى، هبة عبد العزيز، عارفة عبد الرسول، جيلان علاء، مريم الخشت واخراج أحمد الجندى والمقرر عرضه فى الموسم الشتوى.



يشار أن آخر أعمال الفنان محمد فراج مشاركته فى مسلسل قابيل، والمسلسل تم عرضه فى رمضان الماضى، والمسلسل بطولة أمينة خليل، على الطيب،محمد ممدوح، تأليف كريم يوسف ، محمد عز الدين ، مصطفى صقر، إخراج كريم الشناوى.

أعلن قصر السينما عن عرض فيلم "الممر" ضمن احتفالات ذكرى نصر 6 أكتوبر ١٩٧٣وذلك بناء على طلب الجماهير وذلك يوم الخميس القادم في تمام السابعة مساء.وصرح المخرج شريف عرفة مؤخرا بأن الفيلم شارك فيه نحو 700 شخص، وأضاف أنه حاول تقديم قصة "الممر" بشكل إنساني، وأكد أن تصنيف الفيلم كفيلم حربي فقط تصنيف غير دقيق.وأوضح عرفة أن تكلفة المعدات المستخدمة في هذه النوعية من الأفلام الحربية مرتفعة جدًا وهذا التحدي الأكبر في إنتاجها، وأوضح أنه أراد تنفيذ فكرة فيلم "الممر" منذ 30 عامًا تقريبًا، وأنه حاول تقديم الحقيقة كاملة بما فيها من هزائم وانتقادات قائلا: "جيشنا لا يحتاج لمجاملة".