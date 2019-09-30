تضامن الوادي الجديد تستعد لإقامة زفاف جماعي في الوادي الجديد لـ 26 عروسة



وأكد،مدير إدارة الاغاثة بالوادي الجديد، في تصريح خاص لـ"الفجر"، أن الأولوية للمتقدمين ستكون لأبناء المحافظة من ذوي الاحتياجات الخاصة واليتيمات من أصحاب الظروف الإنسانية الصعبة، مشيرا إلى أنه تم فتح باب التقدم سالفا ولمدة شهر او يزيد لتلقى طلبات الراغبين في الاشتراك فى حفل الزفاف الجماعي ممن تنطبق عليهم الشروط، موضح به حالة المتقدم والمقبل على الزواج، وصورة عقد القران حديثًا، وصورة من البطاقة الشخصية وشهادة الميلاد للعروسين، على هيئة أصول المستندات عند التقديم للاطلاع عليها.



وأضاف، مدير إدارة الاغاثة، إنه يشترط أن يكون المقبلين على الزواج من أبناء المحافظة أو المقيمين فيها، على أن تعطى الأولوية لأبناء المحافظة وأن يكون عقد القران حديثا ولا يكون قد مضى عليه أكثر من ٣٠ يومًا أو أقل، وألا يكون قد سبق له الاشتراك فى الأعوام السابقة في الزفاف الجماعى.



وأوضح، مدير إدارة الإغاثة والطوارئ بالمحافظة، بأن الجهات الراعية تتحمل جميع نفقات إقامة الحفل ولا يتحمل المتقدمون أى مصروفات أو رسوم، بالإضافة إلى تقديم غرف نوم كاملة وأجهزة كهربائية حديثة لعدد ٢٦ شاب وفتاة من المقبلين على الزواج بمراكز المحافظة الخمسة.



ولفت،مدير إدارة الإغاثة، إلى أن المبادرة تأتى فى إطار انساني بين مؤسسات الدولة ومنظماتها المدنية برعاية اللواء محمد الزملّوط تضامنًا مع الحالات الأشد احتياجا والأولى بالرعاية من أجل حياة كريمة وميسرة تدفع للأمام بمزيد من الشراكة المجتمعية بين أصول المعاملات وطاقات الشباب كبادرة أمل تسهم فى البناء وترقى بالعمل فى ظل ما تشهده الدولة من قرارات وتطورات جديدة منحت آفاق متجددة لتعميق روح التعاون بين أطراف المجتمع ومؤسساته المختلفة.



وفى سياق متصل أوضح صابر فايد مدير إدارة التضامن الاجتماعي بمركز الداخلة، أن فكرة المشروع تقوم على التعاون المشترك وتضافر الجهود بين أكثر من جهة مانحة بتوفير مستلزمات الزواج من أجهزة كهربائية وغرف نوم وشاشات عرض منزلي وذلك لغير المقتدرات من أبناء المحافظة، مشيرا إلى أنتهاء إجراءات المعاينة ومطابقة الحالات بعد استلام أصول المستندات المقدمة وفقًا للشروط المعلنة لكلا الطرفين.



وتابع، صابر، بأن حفل الزفاف الجماعى سيتم تنفيذه بالصالة المغطاة بمركز الخارجة بحضور جميع القيادات التنفيذية والشعبية والأمنية ومندوبي الجمعيات المشاركة تحت رعاية محافظ الوادى الجديد.



وأشار،صابر، بأن إجمالى اعداد المستهدفين بحفل الزواج الجماعى بلغ ٢٦ شاب وفتاة، بواقع ١٤ زوج من مركزى الداخلة وبلاط و٦ من مدينتي الخارجة وباريس و٥ مشاركين بمركز الفرافرة تم اختيارهم بشفافية تامة ومعايير محددة التزاما بالشروط الموضحة والتى جاءت بنص الإعلان قبل استلام الأبحاث المقدمة من قبل الراغبين فى المشاركة، لافتًا إلى أهمية دور الجمعيات المساهمة لتبنى الحدث وهم مؤسسات بيت الزكاة والصدقات المصري وجمعية البر والتقوى ومصطفى محمود برعاية مستقبل حزب مستقبل وطن.

أعلن، مدير إدارة الإغاثة والطوارئ بمديرية التضامن الاجتماعي بالوادى الجديد، محمد منير، عن إنتهاء استعدادات المحافظة بالتنسيق مع منظمات المجتمع المدنية بالتعاون مع الجمعيات الأهلية وحزب مستقبل وطن لإقامة حفل الزفاف الجماعي لعدد ٢٦ شابا وفتاة من أبناء المحافظة لهذا العام، والمقرر إقامته فى 10 أكتوبر المقبل، والذى يقام سنويًا تبالمحافظة وذلك للتيسير على الشباب المقبل على الزواج بالأسر الأولى بالرعاية من تكاليف الزواج بدون تحمل أيه مصروفات أو أعباء رسوم مقررة.