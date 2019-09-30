"السندريلا" ليست الوحيدة.. مشاهير دفعوا حياتهم ثمنًا لنجوميتهم

يظل الإنسان يدفع ثمن وجوده على هذه الحياة، فلكل شئ ضريبة علينا أن نسددها، وكذلك النجاح والنجومية والشهرة لهم ضريبة باهظة يضطر النجوم لدفعها، من شائعات مغرضة وعدم راحة نفسية أو ربما مشاكل أسرية، وغيرها من هذه الأزمات التي تجتاح حياة هؤلاء الفنانين وتفقدهم الشعور بلذة النجاح.





ولكن، أحيانًا يفرض القدر علينا ضرائب باهظة الثمن وشديدة الأثر علينا أن ندفعها لا محالة.





وهكذا دفع بعض النجوم حياتهم ثمنًا غاليًا لنجوميتهم وشهرتهم، وانتهت حياتهم بجرائم قتل بشعة كانت حديث الجميع وقتها ومازال الفاعل مجهولًا حتى هذه الساعة.





وفي تقريرنا هذا، يرصد الفجر الفني أبرز هؤلاء النجوم وكيف تم قتلهم بهذه الطرق الغير آدمية.









1_ السندريلا سعاد حسني





تعتبر قضية مقتل السندريلا سعاد حسني، من أشهر قضايا القتل التي حدثت في الوسط الفني، لغموض تفاصيلها وماتركته من لغز محير للجميع.





عثر على السندريلا ملقاة من شرفة منزلها في لندن عام 2001، والتي كانت تسكن فيه برفقة صديقتها.





ولم يترك القاتل أي دليل وراءه يكشف عن هويته، ولذلك لايزال حتى الآن مجهولًا.





وتكهن البعض بأن السندريلا قد انتحرت برغبة منها بعدما كانت تعاني من حالة اكتئاب شديدة في أيامها الأخيرة، ولاسيما بعد رحيل الأب الروحي لها صلاح جاهين.





ومع كل هذه التكهنات، لم يصدر أي شئ رسمي بحقيقة ماحدث للسندريلا، وتصبح الحقيقة الوحيدة الملموسة هي رحيلها عن عالمنا.













2_ وداد حمدي









لقيت الفنانة الراحلة وداد حمدي مصرعها بنهاية مأساوية للغاية، في 26 مارس عام 1994.





حيث قتلت على يد ريجيسير يدعى "متى باسيلوس" والذي طمع في مالها وكان مديونًا فقرر التخلص منها.









بدأت الحكاية بتلقي وداد اتصالًا هاتفيًا من هذا الريجيسير، وعرض عليها أن تمثل في فيلم جديد من إنتاجه، وطلب منها موعدًا في منزلها للاتفاق على التفاصيل.





وبالطبع، وافقت وداد حمدي على الموعد وعندما وصل استقبلته بحفاوة شديدة وجلسا يتحدثا عن العمل.









وخلال حديثهما، استأذنها أن يذهب إلى الحمام، ومن حسن نيتها، دخلت وداد حمدي لغرفة نومها لكي تحضر له منشفه ليده، ولكنها فوجئت به من الخلف يهجم عليها وبيده سكين.





حاولت أن تبعده عنها وأمسكت في شعره، وأغرته بالمال وأنها ستعطيه أي مبلغ يريده فقط في مقابل أن يتركها، ولكن دون جدوى.









فقد وجه لها 35 طعنة في البطن والصدر حتى توفيت في الحال ووقعت جثة هامدة على الأرض.





وبعدها قرر أن يسرق كل ماتملك، ولم يجد هذا المجرم سوى 250 جنية كان كل ماتملكه هذه المسكينة.





وحاول الهروب بعد إخفاء كل آثار جريمته، ولكن لأن لايوجد جريمة كاملة، فقد وجدوا خصلة من شعره في يد الفنانة الراحلة وتم القبض عليه وتنفيذ حكم الإعدام فيه.









3_ كاميليا









بالرغم من النجاح الكبير التي حققته الفنانة الحسناء كاميليا في السينما المصرية، ووأشعلت نيران الغيرة بين دنجوان النساء والفنان أنور وجدي، وشاركت فى الفيلم البريطانى المثير "cairo road" أمام الفنان العالمي إيريك بورتمان والمخرج ديفيد ماكدونالد.









أرادت السفر لسويسرا لعلاج آلام المعدة، وكان مقعدها من نصيب أنيس منصور الذى تنازل عنه لها قبل الرحلة بساعات.









وانتهت حياتها بشكل مروع للغاية في حادث سقوط الطائرة وعثر على جثتها متفحمة وكشف حذائها عن هويتها.





كاميليا وأنيس منصور

4_ ذكرى









وتم قتل الفنانة الراحلة ذكرى على يد زوجها بطلقات نارية، في شقتها الأمر الذي أحزن الجميع وكانت صدمة في الوسط الفني.









5_ سوزان تميم









لقيت الفنانة اللبنانية سوزان تميم مصرعها ذبحًا بالسكين في دبي وسط صدمة كبيرة من الجميع.







وأوضح النائب العام المصري في كشف تفاصيل القضية أن التحقيقات أثبتت قيام هشام طلعت بدفع مليوني دولار لضابط أمن الدولة السابق، محسن السكري، من أجل قتل تميم، والتي تردد على نحوٍ واسع، بعدما قطعت علاقاتها به.

حيث بدأت التحقيقات بعدما ورد كتاب انتربول "أبو ظبي" بشأن طلب التحريات عن السكري لارتكابه واقعة قتل المجني عليها في إمارة دبي بدولة الإمارات العربية، حيث جرت التحقيقات في إطار اتفاقية التعاون القضائي والقانوني بين الإمارات ومصر.















6_ ميمي شكيب









انتهت حياة الفنانة الراحلة ميمي شكيب بحادثة مؤسفة وغامضة بعدما تم إلقاءها من شرفة منزلها ولايزال الفاعل مجهولًا، وقد رجح البعض أن هذه الحادثة وراءها جهات غير معروفة.











