ماجد الفطيم يفتتح مركز تسوق "سيتي سنتر" ألماظة

افتتحت شركة"ماجد الفطيم"، العاملة في مجال تطوير وإدارة مراكز التسوق والمدن المتكاملة ومنشآت التجزئة والترفيه على مستوى الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا، مركز تسوق "سيتي سنتر ألماظة" للزوار، وهو رابع مركز تسوق تابع للشركة في مصر، وسيقدم تجربة تسوق مميزة من شأنها أن تعيد تعريف تجربة البيع بالتجزئة والاستجمام، وتناول الأطعمة والمأكولات، لكل أفراد العائلة.





وقال غيث شقير، الرئيس التنفيذي لمراكز التسوق في شركة ماجد الفطيم العقارية:" على مدى العقود الماضية، اشتهرت الشركة بتقديمها أسعد اللحظات لكل الناس كل يوم ومتحمسون جداً لأن نقدم هذه التجربة لشريحة أوسع من سكان القاهرة". وأضاف أن "‘سيتي سنتر ألماظة‘ ترجمة عملية لخطوتنا التالية في إطار استراتيجيتنا لتحقيق النمو في مصر، إذ سيتسعحجم أعمالنا بالمراكز التجارية في مصر بنسبة 30% تقريبًا".





مساحة مركز "سيتي سنتر ألماظة" تقدر بأكثر من 100 ألف متر مربع،ويضم مركز التسوق الفريد أكثر من 260 متجراً، وقد تم تخصيص حوالي 10% من مساحته للترفيه بالإضافة إلى احتوائهعلى أول "فوكس سينما" في شرق القاهرة(16 شاشة عرض)، ويمكن لزوار المول الاستمتاع بزيارة صالة الألعاب الداخلية "ماجيك بلانيت"، وجرافيتي كود، حديقة الترامبولين الداخلية، إلى جانب خيارات "سيتي سنتر ألماظة" الواسعة من الأطعمة والمشروبات موزعة داخل مساحات المركز الخارجية والداخلية وفي قاعة الطعام ذات التصميم الفريد.





يضم المركز أيضاً"كارفور هايبر ماركت"على مساحة مماثلة لملعبي كرة قدم، والذي يقدم لأول مرة في مصر تجربة فريدة للزوار عن طريق توفير أحدث وسائل الراحة والخدمات الحصرية بما في ذلك خدمة الواي فاي المجانية وخدمة ركن السيارات وصالة الانتظار وأكثر من 4,000 موقف سيارات.





وتعتبر الاستدامة ركيزة أساسية لأعمال شركة "ماجد الفطيم"، والشهادة الفضية في "الريادة في تصميم الطاقة والبيئة" (LEED) التي نالها "سيتي سنتر ألماظة"تظهر التزام الشركة بالممارسات البيئية الواعية. فخلال فترة بناء هذا المركز التجاري، نجح المشروع العقاريبتخفيض استهلاك الطاقة بنسبة 18٪ وتخفيض استهلاك المياه بنسبة 40٪.





وحرصت "ماجد الفطيم"، كما جرت العادة مع المشروعات التي نفذتها سابقاً في مصر، على الاستثمار في تحسين البنية التحتية المحيطة بمراكزها التجارية، لضمان الوصول الآمن والملائم للزوار. فاستثمرت أكثر من 500 مليون جنيه مصري لتوفير الحلول المرورية،بما فيها تطوير طريق السويس، بالإضافة إلى بناء جسر جديد للمشاة فوق شارع الثورة، الذي يتيح للزوار الوصول بأمان إلى المول التجاري.





ويشكل "سيتي سنتر ألماظة" رابع إضافات شركة "ماجد الفطيم" لمجموعة مراكزها التجارية في مصر التي تضم مول مصر، سيتي سنتر المعادي وسيتي سنتر اسكندرية.



