تعرف علي الأسهم المصرية الأكثر إرتفاعاً بالبورصة اليوم الإثنين
الإثنين 30/سبتمبر/2019 - 09:32 م
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نيفين سمير
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أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، علي تباين بأداء المؤشرات ، وخسر رأس المال السوقى بقيمة 1.3 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 715.415 مليار جنيه.
مؤشرات البورصة المصرية
وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.41% ليغلق عند مستوى 14257 نقطة، وصعد مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.29% ليغلق عند مستوى 520 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.24% ليغلق عند مستوى 1393 نقطة، زاد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.51% ليغلق عند عند مستوى 456 نقطة
وننشر اليوم الأسهم الأكثر إرتفاعاً اليوم الأثنين 30-9-2019
|الاسهم الأثر إرتفاعاً
|سعر السهم بالجنيه
|نسبة الإرتفاع
الحديثة للمواد العازلة
|1.6
|9.93%
|مصر للفنادق
|56
|9.92%
|قناه السويس لتوطين التكنولوجيا
|25
|9.2%
|شمال الصعيد للتنمية والانتاج الزراعى
|6.3
|8.7%
|ليفت سلاب مصر
|6.6
8.7%
تداولات البورصة المصرية
وبلغ حجم التداول على الأسهم 224.1 مليون ورقة مالية بقيمة 688.4 مليون جنيه، عبر تنفيذ 22.3 ألف عملية لعدد 171 شركة، ، وارتفعت أسهم 76 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت 55 شركة، ولم تتغير مستويات 40 شركة.
فئات المستثمرين بالبورصة المصرية
ومالت صافى تعاملات الأفراد والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 6.2 مليون جنيه، 1.5 مليون جنيه، 16.8 مليون جنيه، 12.6 مليون جنيه على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 7.4 مليون جنيه، 29.7 مليون جنيه، على التوالى.
وإستحوذت تعاملات المصريين علي نسبة 62.25% من إجمالى التعاملات بينما استحوذ الأجانب على نسبة 25.35%، والعرب على 12.4% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 43.27% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 56.72%.
الإستقرار والأمان هو الداعم الرئيسي للبورصة
وقالت حنان رمسيس خبيرة أسواق المال ان الإستقرار والأمان هم الداعم الرئيسي اليإرتفاع البورصة وعودة التداولات المليارية مرة اخري وخلال جلسات الانخفاض السابقة ،كان هناك تكوين لمراكز شرائية من قبل الاجانب والامؤسسات المالية ،وعادتاً ما يقوموا بتسوية مراكزهم ليتحول الربح الدفتري الي ربح راس مالي وهذا ماحدث بدا من بداية جلسة اليوم .
حيث تباينت اداء المؤشرات ففي حين استقر المؤشر 30 في المنطقة الحمراء خاسرا 0.42% وهي تعادل 59 نقطة ليصل الي 14256 نقطة
وأوضحت الخبيرة في تصريح خاص ل" فجر " أن المؤشرات الفرعية في المنطقة الخضراء بسبب تكوين المصريين والافراد لمراكز شرائية ، مقابل مبيعات للاجانب والعرب والمؤسسات مما ضغط علي المؤشر الرئيسي للبورصة ، وعملية التصحيح في المؤشر 30 هي بمثابة نقطة عزم ودفع للمؤشر لاستكمال رحلة الصعود بعد الخروج من الاسهم التي حققت مستهدفاتها السعرية عند المتعاملين وتساعد كذلك علي توزيع السيولة علي اسهم اخري التي تتحرك بالقدر الكافي لإستكمال الصعود مرة اخري.
وأوضحت الخبيرة ، أنه ق خرجت السيولة من أسهم المؤشر 30 وتوجهت لأسهم المؤشر 70 وهذا مايفسر انتهاج المصريين والافراد سياسة شرائية ، ولكن قيم التداول فوق المتوسطة ستتحكم في اداء البورصة في جلسة الثلاثاء
وتوقعت الخبيرة ، عودة المؤشر الرئيسي فيها للارتفاع مرة اخري خلال جلسة الغد الثلاثاء
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