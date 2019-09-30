تعرف علي الأسهم المصرية الأكثر إرتفاعاً بالبورصة اليوم الإثنين

تداولات البورصة المصرية





وبلغ حجم التداول على الأسهم 224.1 مليون ورقة مالية بقيمة 688.4 مليون جنيه، عبر تنفيذ 22.3 ألف عملية لعدد 171 شركة، ، وارتفعت أسهم 76 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت 55 شركة، ولم تتغير مستويات 40 شركة.





فئات المستثمرين بالبورصة المصرية





ومالت صافى تعاملات الأفراد والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 6.2 مليون جنيه، 1.5 مليون جنيه، 16.8 مليون جنيه، 12.6 مليون جنيه على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 7.4 مليون جنيه، 29.7 مليون جنيه، على التوالى.





وإستحوذت تعاملات المصريين علي نسبة 62.25% من إجمالى التعاملات بينما استحوذ الأجانب على نسبة 25.35%، والعرب على 12.4% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 43.27% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 56.72%.



