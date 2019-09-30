أحمد موسي للمحذوفين من البطاقات: هتصرفوا بكره السلع التموينية
الإثنين 30/سبتمبر/2019 - 09:35 م
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داليا الحسين
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قال الإعلامي أحمد موسى إن 300 ألف تقدموا بتظلمات من 19 سبتمبر إلى الأمس، ستصرف مخصصاتهم اعتبارا من غًدا الثلاثاء، مشيرًا إلى أنه وارد حدوث مشكلة في منظومة التموين التي عانت من مشكلات وفساد منذ وقت طويل.
وأضاف "موسى"، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، على قناة "صدى البلد"، مساء الثلاثاء، أن المواطن سوف يصله رسالة بأنه يستطيع صرف مخصصاته التموينية غدا وأنه جاري فحص التظلم، لافتا إلى أنه تم إيقاف خدمات التموين على حوالي 800 ألف مواطن؛ وهو رقم كبير، متابعًا: "منظومة الخبز مازالت سارية ولا يوجد بها مشكلة".
يشار إلى أن وزارة التموين والتجارة الداخلية، قد وجهت مدراء مدريات التموين على مستوى الجمهورية، بصرف المقررات التموينية للمستبعدين من كشوف بطاقات التموين والذين تقدموا بتظلمات للاعتراض على قرار استبعادهم، وذلك لحين البت في التظلمات التي تقدموا بها عبر الموقع الالكتروني.
وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، وجه رسالة إلى المصريين، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، طمأنهم فيها بشأن ما يتم تداوله حول حذف بعض المواطنين الذين تأثروا سلبًا ببعض إجراءات تنقية البطاقات التموينية، مؤكدًا أنه يتابع هذه الإجراءات بنفسه.
وقال الرئيس السيسي: "في إطار متابعتي لكل الإجراءات الخاصة بدعم محدودي الدخل فإنني أتفهم موقف المواطنين الذين تأثروا سلبًا ببعض إجراءات تنقية البطاقات التموينية وحذف بعض المستحقين منها".
وأضاف "موسى"، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، على قناة "صدى البلد"، مساء الثلاثاء، أن المواطن سوف يصله رسالة بأنه يستطيع صرف مخصصاته التموينية غدا وأنه جاري فحص التظلم، لافتا إلى أنه تم إيقاف خدمات التموين على حوالي 800 ألف مواطن؛ وهو رقم كبير، متابعًا: "منظومة الخبز مازالت سارية ولا يوجد بها مشكلة".
يشار إلى أن وزارة التموين والتجارة الداخلية، قد وجهت مدراء مدريات التموين على مستوى الجمهورية، بصرف المقررات التموينية للمستبعدين من كشوف بطاقات التموين والذين تقدموا بتظلمات للاعتراض على قرار استبعادهم، وذلك لحين البت في التظلمات التي تقدموا بها عبر الموقع الالكتروني.
وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، وجه رسالة إلى المصريين، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، طمأنهم فيها بشأن ما يتم تداوله حول حذف بعض المواطنين الذين تأثروا سلبًا ببعض إجراءات تنقية البطاقات التموينية، مؤكدًا أنه يتابع هذه الإجراءات بنفسه.
وقال الرئيس السيسي: "في إطار متابعتي لكل الإجراءات الخاصة بدعم محدودي الدخل فإنني أتفهم موقف المواطنين الذين تأثروا سلبًا ببعض إجراءات تنقية البطاقات التموينية وحذف بعض المستحقين منها".
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