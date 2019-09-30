الذهب يواصل الانهيار بنهاية التعاملات ويحقق خسائر شهرية

واصلت أسعار الذهب التراجع بنهاية التعاملات اليوم الإثنين، لتخسر نحو 33 دولار، بضغد من ارتفاع الدولار الأمريكي لأعلي متسوياته منذ أبريل 2017، بجانب ارتفاع البورصة الأمريكية.





وقال نائب وزير التجارة في الصين أمس بأنهم يأملون في أن تحل واشنطن وبكين نزاعهم التجاري، "وفقاً لموقف رشيد وهادئ"، في حين أكدت الولايات المتحدة لا تخطط في الوقت الحالي لمنع الشركات الصينية من الإدراج في البورصة الأمريكية، وذلك بعد أن ذكرت تقارير صحفية أن إدارة دونالد ترامب تفكر في شطب الشركات الصينية من بورصة التداول الأمريكية.





وتراجع سعر العقود الآجلة للذهب تسليم ديسمبر بنحو 22.7 بالمائة أو ما يعادل 33.250 دولار مسجلاً 1472.90 دولار للأوقية، وهو أدنى مستوى لهذا العقد الأكثر نشاطاً منذ 2 أغسطس الماضي.





وسجلت اسعار الذهب خسائر شهرية بنحو 3.8 بالمائة أو ما يعادل 58.50 دولار، لكنه حقق مكاسب فصلية تجاوزت 4 بالمائة أو ما يوازي 59.2 دولار للأوقية.





وهبط سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بحلول الساعة 5:55 مساءً بتوقيت جرينتش، بنسبة 1.91.8 بالمائة أو ما يوازي 28.17 دولار ليتراجع إلى 1468.84 دولار للأوقية.





وارتفع مؤشر الدولار الرئيسي والذي يقيس أداء الورقة الأمريكية أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.3 بالمائة مسجلاً 99.442 بعد أن سجل مستوى 99.459 في وقت سابق من التعاملات.





وتعافت البورصة الأمريكية في مستهل تعاملات اليوم الإثنين، بدعم من أسهم شركة أبل بالرغم من تقارير صدرت الأسبوع الماضي عن أن واشنطن تدرس إلغاء قيد شركات صينية من البورصات الأمريكية.

وزاد المؤشر داو جونز الصناعي 32.08 نقطة بما يعادل 0.12 بالمئة إلى 26852.33 نقطة، وفتح المؤشر ستاندرد آند بورز 500 مرتفعا 5.28 نقطة أو 0.18 بالمئة إلى 2967.07 نقطة، وصعد المؤشر ناسداك المجمع 24.46 نقطة أو 0.31 بالمئة إلى 7964.09 نقطة.





وهبطت مؤشرات الأسهم الأمريكية للهبوط في نهاية تعاملات اليوم الجمعة، مع عودة المخاوف التجارية، لتسجل خسائر أسبوعية، بقيادة أسهم قطاع التكنولوجيا خسائر "وول ستريت" في ختام التعاملات.



