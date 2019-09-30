تركي آل الشيخ معلقا على فوز أحد متابعيه بجائزة 3 مليون جنيه: ألف مبروك تستاهل

حرص المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية مالك نادي ألميريا الإسباني، على تهنئة الفائز بجائزة 3 مليون جنيه بعد توقعه الصحيح لمباراة ألميريا الأخيرة بدوري الدرجة الثانية الإسباني.

ونشر تركي آل الشيخ عبر حسابه الرسمي على موقع الاجتماعي فيس بوك مقطع فيديو للفائز أثناء تسلمه الجائزة المالية، برفقة مذيع الشارع أحمد رأفت، وعلق عليها قائلا: "ألف مبروك تستاهل".

مالك نادي ألميريا ورئيس هيئة الترفية في المملكة العربية السعودية، كان قد نشر تدوينة عبر حساباته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي يوم السبت قبل الماضي، وقال فيه: " إخواني واخواتي في الوطن العربي والعالم...سؤال جديد والجائزة سيارة مميزة المرة دي ستكون 3 مليون جنية... بس لازم تشيروا وتعملوا الشروط ، وسؤال المسابقة هو، توقع نتيجة مباراة الميريا وقادش29 سبتمبر ٢٠١٩ الساعة الخامسة مساءً بتوقيت السعودية، وستدخل جميع التوقعات الصحيحة والمطابقة للشروط فيما يتعلق بمتابعة الحسابات في السحب على السيارة".

وبعد نهاية المباراة مباشرة، أعلن المستشار تركي آل الشيخ عن إسم الفائز بالجائزة بعد توقعه الصحيح لنتيجة المباراة، ولكن بعد ذلك عاد مالك نادي ألميريا وكتب عبر حسابه الشخصي على موقع فيسبوك، بأن السحب سوف يعاد لكون الفائز بالجائزة لم يستوفي الشروط الخاصة بها، والتي يعد أبرزها عمل "لايك وشير" لمنشور المسابقة، بالإضافة إلى عمل متابعة لكل حسابات المستشار تركي آل الشيخ ونادي ألميريا على شبكات التواصل الاجتماعي.

وبعدها بدقائق، غرد المستشار تركي آل الشيخ من جديد، ليكشف أخيرًا عن اسم الفائز الجديد بجائزة 3 مليون جنيه وهو شخص يدعى "أحمد تيتو" من مصر، ومؤكدًا بأن الفائز هذه المرة قد أستوفى كل الشروط، وعلق آل الشيخ على هذا الأمر قائلًا: "مبروووك ... تستاهل ... وياليت الناس تبقى تركز في شروط بعد كده ... اتواصل معنا بسرعه".



