"تعمل من خلال تطبيق".. تعرف على المنظومة الإلكترونية لرصد المخلفات

أطلقت وزارة البيئة اليوم، المنظومة الإلكترونية الجديدة لرصد المخلفات في بعض الأحياء بمحافظة القاهرة كمرحلة أولى، وذلك في حضور السيد اللواء محمد العصار وزير الإنتاج الحربي والفريق عبدالمنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع والدكتور ناهد يوسف رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات بورزاة البيئة والمهندس مصطفى خيرت الرئيس التنفيذي لشركة إنفيرون أدابت، والعديد من ممثلي الوزارات والهيئات المعنية، بمقر المركز البيئى الثقافي التعليمي، والمُسمى بـ"بيت القاهرة".

العمل من خلال تطبيقين

الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة انه يتم تطبيق المنظومة الإلكترونية الجديدة لرصد المخلفات من خلال جهاز تنظيم إدارة المخلفات التابع للوزارة بالتعاون مع شركة إنفيرون أدابت، العاملة في مجال ادارة المخلفات من خلال تطبيقين؛ أحدهما خاص بالجهات الحكومية والمعنية، والآخر يتعلق بالمواطنين والمجتمع المدني، يأتي ذلك في إطار تنفيذ بروتوكول التعاون الذي تم توقيعه بين الوزارة والشركة لمراقبة وإدارة منظومة المخلفات في عدد 7 محافظات، وهى القاهرة والجيزة والإسكندرية وقنا وأسيوط والغربية وكفر الشيخ.

الوزيرة أكدت على على أن المنظومة الرقمية الجديدة، تأتي في إطار توجهات الدولة للتحول الرقمي وتقديم شكل ومضمون جديد لمنظومة جمع ونقل وتدوير المخلفات في مصر.

نقلة نوعية في التعامل مع المخلفات

يبدأ تفعيل منظومة الرصد، في 6 أحياء بمحافظة القاهرة كمرحلة أولى، وذلك تمهيدًا لتعميم المنظومة في باقي المحافظات، وتوفير كافة الإمكانيات للعمل على نجاح هذه المنظومة التكنولوجية المتكاملة، حيث ينحصر الهدف منها في رسم صورة متميزة للتعاون بين العديد من الجهات الحكومية والخاصة والمشاركة المجتمعية من المواطنين والمجتمع المدني على السواء.

يحسب وزيرة البيئة، فإن المنظومة الجديدة تمثل نقلة نوعية وخطوة غير مسبوقة في مفاهيم وطرق التعامل مع المخلفات، حيث تستخدم أحدث الأدوات الرقمية التى يتم تطبيقها على المستوى الدولى لرصد التلوث، وظاهرة تراكم المخلفات فى الأحياء والمدن بما يساهم في إعادة الوجه الحضاري والجمالي لشوارع وأحياء المدن والمحافظات المصرية.

المنظومة تتضمن أيضًا استخدام تطبيق عبر الهواتف المحمولة، لرصد المخلفات بهدف ربط المواطنين بالنظام تحقيقًا لمبدأ المشاركة المجتعمية كأحد أهداف التنمية المستدامة، عبر تمكينهم من إرسال صور للمخلفات الموجودة بالشارع إلى الجهات المعنية بإدارة المنظومة ومنها شركات تجميع القمامة المصرح لها في كل منطقة خدمة العمل على إزالتها.

المنظومة الجديدة، على حد قول الدكتورة ياسمين فؤاد، تعمل على تنمية قدرات العاملين بمنظومة الرصد والمتابعة في جهاز تنظيم إدارة المخلفات والجهات المعنية، من خلال استخدام التكنولجيات الحديثة وكيفية العمل على سرعة إزالة المخلفات التي يقوم المواطنون برصدها وإرسال صورها عبر التطبيق، وبعدها يتسلم المواطن صورة حديثة للمكان بعد إزالة ورفع المكان.

تعاون مع جهات أخرى

أما اللواء محمد العصار، وزير الإنتاج الحربى، فيرى أن الدولة تولى اهتمامًا كبيرًا، لملف المخلفات خلال تلك الفترة، وأن عام 2019، سيكون تاريخى بالنسبة لهذا الملف فى مصر، كما أن وزارة البيئة بالتعاون مع وزارة الإنتاج الحربي والهيئة العربية للتصنيع، وعدد من الجهات المعنية بدأوا العمل منذ فترة، واليوم يشهدوا انطلاق منظومة رصد المخلفات.

المنظومة يراها العصار تأكيدًا من جانب الدولة، على أنها أنها حريصة علي كل مشروعاتها القومية التي تطلقها، وعلي مستوى النتائج المرجوة منها، قائلًا: "سنرى نتائج منظومة المخلفات خلال 2019، والمنظمة كاملة تستغرق 3 سنوات للتطبيق، ونؤكد أنها ستعيد لمصر مظهرها الحضاري".

فى السياق ذاته، يقول الفريق عبد المنعم ألتراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع، إن منظومة رصد المخلفات مشروع ضخم يعيد لمصر وجهها الحضاري، ويحافظ علي نظافة الشوارع والأحياء، وتبدأ من أصغر قرى في مصر، وحتى أكبر حي، حيث استغرقت فترة إعداد كبيرة، وتنسيق بين أجهزة الدولة، مما يؤكد وجود إرادة سياسية لتغيير وجه مصر للأفضل، لجعل المواطنين يعيشون في بيئة أفضل.