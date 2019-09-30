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اسعار الذهب اليوم الاثنين 30-9-2019 في الجزائر

الإثنين 30/سبتمبر/2019 - 06:54 م
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اسعار الذهب اليوم الاثنين 30-9-2019 في الجزائر
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يعرض لكم "الفجر"، اسعار الذهب اليوم الاثنين 30-9-2019، في االجزائر والبورصات العالمية والعملة الوطنية الدينار الجزائري  وأيضا الدولار الأمريكي.

اسعار الذهب اليوم الاثنين 30-9-2019 في الجزائر

وسجلت اسعار الذهب "عيار 18"، 4.356 بـ دينار جزائري ، والذهب "عيار21"، 5.082 بـ دينار جزائري ، وسعر "عيار 24" 5.808 بـ دينار جزائري .

وسجل "الذهب"، "عيار 12"، 2.904 بـ دينار جزائري  للجرام الواحد، وننشر أسعار الذهب في الأسواق مع بداية تعاملات اليوم لما به من أهمية للمقلبين علي الزواج من الرجال والنساء .






وتحتوي أيضا علي مخطط بمعدل الارتفاع والانخفاض في اسعار الذهب اليوم في الامارات في الأيام السابقة في السوق الجزائري.

اسعار الذهب اليوم الاثنين 30-9-2019  في الجزائر

 

 سعر الذهب بـ دولار أمريكي

سعر الذهب بـ دينار جزائري

عيار الذهب

48.13$

5.808

 اسعار الذهب عيار 24

44.12$

5.324

سعر الذهب عيار 22

42.12$

5.082

اسعار الذهب عيار 21

36.10$

4.356

اسعار الذهب عيار 18

28.08$

3.388

سعر الذهب عيار 14

24.07$

2.904

سعر الذهب عيار 12

1.507$

180.617

اسعار أوقية الذهب

336.93$

40.654

اسعار جنيه الذهب

48.132$

5.807.606

اسعار كيلو الذهب

 

تعرف علي متوسط اسعار الذهب في الايام السابقة في الجزائر

عيار 14

عيار 18

عيار21

عيار 24

اليوم

3.388

4.356

5.082

5.808

28 سبتمبر

3.388

4.356

5.082

5.808

27 سبتمبر

3.401

4.372

5.101

5.830

26 سبتمبر

3.396

4.367

5.094

5.822

25 سبتمبر

3.459

4.448

5.189

5.930

23 سبتمبر

 

اسعار الذهب اليوم  في الجزائر بها معلومات هامة جدا للغاية

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