يعرض لكم "الفجر"، اسعار الذهب اليوم الاثنين 30-9-2019 ، في االجزائر والبورصات العالمية والعملة الوطنية الدينار الجزائري وأيضا الدولار الأمريكي.

اسعار الذهب اليوم الاثنين 30-9-2019 في الجزائر

وسجلت اسعار الذهب "عيار 18"، 4.356 بـ دينار جزائري ، والذهب "عيار21"، 5.082 بـ دينار جزائري ، وسعر "عيار 24" 5.808 بـ دينار جزائري .

وسجل "الذهب"، "عيار 12"، 2.904 بـ دينار جزائري للجرام الواحد، وننشر أسعار الذهب في الأسواق مع بداية تعاملات اليوم لما به من أهمية للمقلبين علي الزواج من الرجال والنساء .





وتحتوي أيضا علي مخطط بمعدل الارتفاع والانخفاض في اسعار الذهب اليوم في الامارات في الأيام السابقة في السوق الجزائري.

اسعار الذهب اليوم الاثنين 30-9-2019 في الجزائر

سعر الذهب بـ دولار أمريكي سعر الذهب بـ دينار جزائري عيار الذهب 48.13$ 5.808 اسعار الذهب عيار 24 44.12$ 5.324 سعر الذهب عيار 22 42.12$ 5.082 اسعار الذهب عيار 21 36.10$ 4.356 اسعار الذهب عيار 18 28.08$ 3.388 سعر الذهب عيار 14 24.07$ 2.904 سعر الذهب عيار 12 1.507$ 180.617 اسعار أوقية الذهب 336.93$ 40.654 اسعار جنيه الذهب 48.132$ 5.807.606 اسعار كيلو الذهب

تعرف علي متوسط اسعار الذهب في الايام السابقة في الجزائر

عيار 14 عيار 18 عيار21 عيار 24 اليوم 3.388 4.356 5.082 5.808 28 سبتمبر 3.388 4.356 5.082 5.808 27 سبتمبر 3.401 4.372 5.101 5.830 26 سبتمبر 3.396 4.367 5.094 5.822 25 سبتمبر 3.459 4.448 5.189 5.930 23 سبتمبر