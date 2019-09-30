المعهد القومي للاتصالات يطلق ورشة عمل "الجيل الخامس: الفرص والتحديات "

عقد المعهد القومي للاتصالات بمقره بالقرية الذكية رشة العمل المتخصصة تحت عنوان "الجيل الخامس: الفرص والتحديات"، بحضور الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات،





وناقشت الورشة الفرص التي يمكن أن تتيحها تطبيقات الجيل الخامس في إطار خطة الحكومة للتحول الرقمي وذلك بهدف زيادة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين في مجالات: الصحة والتعليم والنقل وغيرها، وكذلك زيادة القدرة الإنتاجية في مجالات الصناعة والزراعة وغيرها من القطاعات الإنتاجية المختلفة.





وأكد طلعت على أن مصر تشهد نقلة نوعية وبناء حقيقي للتحول إلى مجتمع رقمي متكامل والذي يتطلب نظم حديثة وتكنولوجيات بازغة ومنها الجيل الخامس بما يتيحه من سرعات غير مسبوقة؛ مشيرا إلى أنه تم توصيل أكثر من 800 موقع حكومي في محافظة بورسعيد من خلال كابلات الألياف الضوئية لتقديم الخدمات الحكومية الرقمية؛ موضحا أنه يتم العمل على تدعيم البنية التحتية المعلوماتية في مصر لكي تخدم الكم الهائل من الخدمات الذي سيتبعه تبادل بيانات بأحجام وسرعات لم تكن متاحة من قبل ومن ثم بناء الحكومة الرقمية والاقتصاد الرقمي على قاعدة رقمية ذات كفاءة عالية متميزة.





وأشار وزير الاتصالات إلى التعاون البناء بين وزارتي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتعليم العالي والبحث العلمي والذي أثمر عن اعداد الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى التعاون في بناء القدرات البشرية من خلال مبادرة "B-Secure"، والتدريب على تكنولوجيا كابلات الألياف الضوئية؛ مؤكدا على أنه من المستهدف تدريب 5000 متدرب في هذا المجال بالتعاون مع الجامعات المصرية بنهاية عام 2021.





وأوضحت الدكتورة إيمان عاشور رئيس المعهد القومي للاتصالات، أن الورشة تطرقت الى مناقشة واستعراض التحديات التي يجب على القائمين على تشغيل شبكات الجيل الخامس مواجهتها والعمل على حلها مثل: "تأمين البيانات، وتوفير الوحدات الطرفية للمستخدمين، وكذلك توفير معدات وأدوات الربط بين الشبكات القائمة بالفعل والوحدات المطلوب إضافتها ضمن منظومة الجيل الخامس وفقا لأحدث المعايير العالمية".





واستعرضت ورشة العمل معاملات تقييم الآداء لشبكات الجيل الخامس حتى يتسنى لجميع المهتمين والمعنيين بمتابعة جودة الخدمة المقدمة، والترددات الخاصة بالموجات المايكرو مترية والاعتبارات الخاصة بها من حيث مساحة التغطية ومعدلات تدفق البيانات من خلالها وأقصي استفادة يمكن تحقيقها من خلال تطبيق تلك المنظومات مع الاخذ في الاعتبار التأثيرات الخاصة بمعاملات الانتشار لتلك الموجات.





وكرم وزير الاتصالات عدد من رؤساء الجامعات المصرية المتعاقدة مع المعهد في برنامج "Be-Secure" في مرحلته الأولى (جامعة بنها، وجامعه الفيوم، وجامعة الزقازيق، وجامعة سوهاج، وجامعة قناة السويس، وجامعة المنوفية)، كما كرم أوائل الخريجين من البرامج الدراسية والتدريبية المختلفة التي يقدمها المعهد القومي للاتصالات.



