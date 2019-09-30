فيفي عبده: "اختي في العناية المركزة في حالة حرجة"

نشرت الفنانة فيفي عبده، عبر حسابها الرسمي "تويتر"، صوره لشقيقتها، موضحة سبب اختفائها الأيام الماضية.





وعلقت فيفي عبده على الصورة التي نشرتها: "صباح الخير من مصر أم الدنيا.. انا اختفيت لأن اختي في العناية المركزة في حالة حرجة.. الرجاء الدعاء ليها ولكل مريض.. بحكم أوي.





وكان آخر أعمال الفنانة فيفي عبده، مسلسل "مملكة الغجر" الذي تم عرضه في السباق الرمضاني السابق من تأليف محمد الغيطي وإخراج عبد العزيز حشاد، وشارك في البطولة حورية فرغلي، سامح الصريطي، وأحمد كرارة، سناء شافع وميار الغيطي.





يذكر أن فيفي عبده، من أبرز الفنانين المتفاعلين علي السوشيال ميديا فهي حارصة دائماً على نشر الصور ومقاطع الفيديو ليها.





جدير بالذكر أن فيفي عبده تم تكريمها من قبل "نادي الطيران" في مصر كأم مثالية في ١٦ مارس ٢٠١٤ خلال الاحتفال السنوي الذي يقيمه النادي بشكل دوري للأمهات المثاليات من أعضاء النادي.





كانت بدايتها عندما ظهرت للمرة الأولى في السينما بأدوار صغيرة وكان أول عمل فني فعلي لها فيلم "من عظماء الإسلام"، عام ١٩٧٠ ثم توالت أدوارها في السينما كمراقصة وفي السنوات الأخيرة توالى ظهورها كبطلة مسلسلات تلفزيونية.





أعمال فيفي عبده الفنيه والمسرحية





من المسلسلات: الحقيقه والسراب، الست أصليه، أزهار، كيد النسا، يا انا يا أنتي، مملكه الغجر،سوق الخضار.





الأفلام: الرساله، من يطفئ النور، جحيم أمراه، زنقه ستات، الغجر، الصاغه، ليله قتل،الثعالب، مهمه في فيلم قديم.





المسرحيات: شباب أمراه، اخطف واجري، حزمني يا، قشطه وعسل، شهر عسل بصل ،حاره العوالم.



