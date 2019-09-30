بعد مباراة الأزمة.. 3 سيناريوهات مُحتملة تُعيد جينيراسيون إلى مصر مرة أخرى

تترقب الجماهير المصرية قرار الاتحاد الإفريقي "كاف" بخصوص مباراة الأزمة بين الزمالك وجينيراسيون فوت السنغالي في إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا، والتي كان مقررًا إقامتها مساء أمس الأحد على ملعب "برج العرب" إلي أن بطل السنغال لم يحضر واعتبره حكم اللقاء منسحبًا وأعلن فوز وتأهل الزمالك لدور المجموعات.





وبعد المباراة أرسل الاتحاد الإفريقي "كاف" خطابًا للاتحاد المصري لكرة القدم أنه لم يعتمد تأهل الزمالك، وسيتم دراسة أزمة اللقاء من كافة جوانبها قبل الإعلان عن قراره النهائي بخصوص المباراة، وترددت أنباء قوية حول إمكانية إعادة اللقاء في موعد جديد خلال الأيام الماضية، ولكن لم يتم الإعلان عن ذلك بشكل رسمي.





ويستعرض "الفجر الرياضي" 3 سيناريوهات محتملة سوف تُعيد جينيراسيون فوت السنغالي إلي مصر مجددًا، ايًا كان قرار الاتحاد الإفريقي بخصوص مباراة الأزمة:-





- السيناريو الأول:





حال قرار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" بإعادة مباراة الزمالك وجينيراسيون فوت في إياب دور الـ 32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا، سوف يعود الفريق السنغالي إلي مصر مجددًا لخوض المباراة والتي ستقام بنسبة كبيرة علي ملعب "بتروسبورت" أو "برج العرب" بالاسكندرية.





- السيناريو الثاني:





أما في حالة اعتماد الاتحاد الإفريقي "كاف" تأهل الزمالك لدور المجموعات وخروج جينيراسيون فوت وانتقاله للمنافسة في بطولة الكونفيدرالية، فإنه وارد أن يصطدم بفريق المصري البورسعيدي في الدور الـ32 الثاني، خاصة وأن الأول يتواجد ضمن الأندية المصنفة في البطولة القارية، بينما سيتواجد بطل السنغال مع بيراميدز ضمن الأندية غير المصنفة.





وإن أفلت من مواجهة المصري البورسعيدي في دور الـ32 الثاني، قد يصطدم به أو بيراميدز في أي من الأدوار الأخري بالبطولة حال تأهلهما، ولكن قد يتم استبعاد الفريق السنغالي من البطولة الإفريقية وحرمانه من المشاركات القارية حال قرر "الكاف" معاقبته باعتباره منسحبًا من مواجهة الزمالك

- السيناريو الثالث:





أما في حالة اعتبار الاتحاد الإفريقي أن موقف جينيراسيون صحيحًا واعتماد تأهله لدور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا، وخروج الزمالك من البطولة، فالقرعة قد تضع بطل السنغال في مجموعة واحدة مع النادي الأهلي، ووقتها سوف يعود لمصر مجددًا لمواجهة المارد الأحمر.



