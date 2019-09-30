خالد الجندي يوضح أركان اكتمال العبادة (فيديو)

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قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إننا بحاجة إلى معونة إلهية لتطبيق الأخلاقيات، وبحاجة إلى معونة إلهية لتطبيق العبادات، متابعًا: "المعونة مطلوبة حتى في الطاعة".



وأوضح "الجندي"، خلال تقديم برنامجه "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "دي إم سي" مساء اليوم الإثنين، أنه من كرم الله سبحانه وتعالى أن يكلفنا بالعبادة، وأن يعيننا عليها، وأن يقبلها منها.



وأشار عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إلى أنه يوجد أركان للنعم المحيطة بالعبادة وهي؛ أن يدلك عليها الله ويعلمك إيهاها، أن يعينك الله سبحانه وتعالى عليها، لافتًا إلى أن النبي، صلى الله عليه وسلم، كان يكثر من دعاء اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك.



وأضاف عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية: "نحن بحاجة إلى ماعونة الله حتى نصلي، وحتى نهتدي، وحتى نصلي، وحتى ينزل علينا السكينة".



وفي تصريحات سابقة، الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، أوضح أن هناك عدة أسباب مقنعة جدًا لإظهار الصدقة منها: "الاقتداء، والتعليم، ودفع الشبهة، والإعلام"، لأن هناك بعض الناس قد يحسبهم البعض أغنياء من التعفف، وهذا ليس هتكًا للستر.



،وأشار إلى أن غياب فريضة بالحض المذكورة في قوله تعالى: "كَلَّا بَل لَا تُكْرِمُونَ الْيَتِيمَ، وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ"، يترتب على تركها لعنة، وتنهدم بسببها دول.



وأكد أن عدم تنفيذ هذه الفريضة يؤدي الى تتحطم بها أواصل المعروف بين الناس، ووجود مصائب من السماء، ومنع البركة عن العباد.

