ريبيري يُبدع.. ملخص وأهداف مباراة ميلان ضد فيورنتينا (1-3) في الدوري الإيطالي (فيديو)

حقق فريق فيورنتينا فوزًا ثمينًا على غريمه ميلان بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، في المباراة التي جمعت بينهم أمس الأحد، على ملعب سان سيرو، في إطار منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري الإيطالي لكرة القدم "سيري آ" 2020/2019.





وسجل إريك بولجار الهدف الأول لفيورنتينا في الدقيقة 14 من ركلة جزاء، وأضاف جايتانو كاستروفيلي الهدف الثاني في الدقيقة 66، فيما سجل الأسطورة فرانك ريبيري الهدف الثالث للفيولا في الدقيقة 78، وقلص رفائيل لياو الفارق لنادي ميلان قبل 10 دقائق من النهاية، لينتهي اللقاء بنتيجة 1/3 لفيورنتينا.





وتعرض ماتيو موساكيو للطرد المباشر، بعد تدخل عنيف ضد فرانك ريبيري لاعب فيورنتينا في بداية الشوط الثاني ولعب الفيولا بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 55 ، فيما تصدى جيانلويجي دوناروما حارس ميلان لركلة جزاء، من فيدريكو كييزا.



وخسر ميلان 4 مباريات فى أول 6 جولات من مسابقة الدوري الايطالي "الكالتشيو"، وذلك للمرة الأولى منذ موسم 1938 – 1939، أمام أودينيزي 0/1 و إنتر ميلان 0/2 - تورينو 1/2 و أخيرًا أمام فيورنتينا بنتيجة 1/3 .

وتجمد رصيد الروسونيري عند 6 نقاط ليحتل المركز الـ16 في جدول ترتيب الدوري الإيطالي لكرة القدم، بعد مباراة ميلان ضد فيورنتينا بالجولة السادسة، فيما وصل رصيد الفريق البنفسجي إلى 8 نقاط في المركز التاسع.



تشكيل ميلان ضد فيورنتينا في الدوري الإيطالي:-



حراسة المرمى: جيانلويجي دوناروما.

خط الدفاع: ثيو هيرنانديز - موساشيو - رومانيولي -دافيدي كالابريا.

خط الوسط: فرانك كيسي - إسماعيل بن ناصر - هاكان تشانهانولجو - سوسو.

الهجوم: كريشتوف بيونتك - رافاييل لياو.



ملخص مباراة ميلان ضد فيورنتينا في الدوري الإيطالي:-



