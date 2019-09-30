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الأهلي يجهز مفاجأة للاعبيه بعد التأهل لدور المجموعات بدوري الأبطال

الإثنين 30/سبتمبر/2019 - 05:16 م
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الأهلي يجهز مفاجأة للاعبيه بعد التأهل لدور المجموعات بدوري الأبطال
الاهلي
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يصرف مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب مقدم عقود لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي للموسم الحالي وذلك خلال شهر أكتوبر المقبل.

ويقوم المدير المالي للنادي الأهلي بتجهيز المبالغ المالية وفقًا لعقد كل لاعب على أن يتم وضع هذه المبالغ في حساباتهم الشهر المقبل.

ويقوم محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي بمتابعة ملف عقود اللاعبين بنفسه من أجل توفير حالة من الاستقرار داخل فريق الكرة.

ويستعد الأهلي لمواجهة الإنتاج الحربي المقرر لها مساء الأربعاء المقبل على ستاد السلام في إطار مباريات الجولة الثانية من مسابقة الدوري الممتاز.

وكان الأهلي قد استهل مشوار الحفاظ على لقب الدوري بالفوز على مضيفه سموحة بهدف نظيف لرمضان صبحي.
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