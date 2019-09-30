بعد إصابة 22 مواطن.. كيف تعاملت الإسكندرية مع ظاهرة تسمم الفسيخ؟



- البداية



عُثر على كميات تقدر بالأطنان من الأسماك النافقة والتي ظهرت في مدينة رشيد وبعض المناطق المحيطة بها بمحافظة البحيرة، لتعرضها للاختناق نتيجة تلوث داخل الأقفاص في مناطق الاستزراع السمكي.



وقد شنت أجهزة وزارة التموين، حملات مكبرة ضمت مباحث التموين وأجهزة الصحة والطب البيطري والتموين، حيث تمكنت من ضبط قرابة 16 طن خارج الإسكندرية وتقرر إعدامها، وسط تأكيدات بأن باقي الكميات المطروحة بالأسواق سليمة.



- تحذير من تناول الفسيخ



حذر مركز السموم التابع لكلية الطب جامعة الإسكندرية، في بيان له، المواطنين من تناول الفسيخ مهما كان مصدره، وذلك بعد وصول حالات مصابة أغلبهم خطرة، جراء تناول الفسيخ.



ودعا المركز، جميع المواطنين إلى الامتناع نهائيا وبشكل فورى عن تناول الفسيخ مهما كان مصدره موثوق فيه، أو حتى الذى تم تجهيزه داخل المنازل.



وأشار المركز إلى وصول عدد من حالات تسمم بالفسيخ إلى مركز السموم بالإسكندرية، موضحا أن أغلب الحالات خطير وحرجة وغير مستقرة حتى الآن.



وأضاف أنه لم يتم معرفة السبب الحقيقى وراء ظهور هذه الحالات فى هذا الوقت بهذا الشكل الكارثى "بحسب البيان".





- جامعة الإسكندرية: توفير المصل المضاد للتسمم بالتنسيق مع الصحة



أعلنت إدارة المستشفيات الجامعية بمحافظة الإسكندرية، عن إستقبالها 21 حالة تتراوح أعمارهم ما بين ثلاث سنوات و55 عامًا من محافظة البحيره وكفر الشيخ والإسكندرية مصابون بتسمم غذائي.



وأوضحت أنه فور وصول حالات على مدار اليوم يتم التعامل الطبي بواسطة الأطباء المتخصصين في مركز السموم بالمستشفيات الجامعية، مشيرة إلى أنه تم حجز المرضى في المركز وفي العناية المركزة، وقد بلغ عدد الحالات التي تم علاجها بالمصل المضاد للتسمم 12 حالة، وتم حجزها بالعنايه المركزة كما تم خروج 7 حالات بعد تحسن الحاله الصحية لهم.



ونوهت الإدارة في البيان ذاته، أنه تم التنسيق مع مديريه الشئون الصحيه بالإسكندريه والبحيرة ومع وزارة الصحة بالقاهرة، حيث تم توفير كل الجرعات اللأزمة من المصل المضاد للتسمم، كما تم توفير رصيد إحتياطي للطوارئ من المصل بواسطة وزارة الصحة بعد التنسيق والتكامل في تقديم الخدمات الصحية الى المواطن المصري.



وقد أكدت إدارة المستشفيات الجامعية، أن الوضع الصحي لجميع الحالات مستقر تمامًا وأنه لم يأخذ أي شكل من الأشكال الوبائية أو الكارثية.



وطمأنت الإدارة جميع المواطنين في الإسكندريه والمحافظات المجاورة، بأن كافة الخدمات الطبية والصحية المتخصصه تقدم على اكمل وجه في مركز السموم في المستشفيات الجامعيه بالإسكندرية، كما أكدت على توافر جميع الأمصال والجرعات الكافيه لكل المصابين المحتاجين لهذا العلاج، وتقوم وزارة الصحة بتوفير كافة الأمصال بالتعامل والتنسيق التام مع المستشفيات الجامعية.



وشدد إدارة مركز السموم، على تجنب تناول الفسيخ اي كان مصدره في الفتره الحاليه تجنبًا للإصابة بالميكروب المسبب لحالة التسمم المذكورة.



- صحة الإسكندرية: خروج 5 مصابين



من جانبها أعلنت الدكتورة فيروز سلطان، مدير عام الرعاية الأساسية الشئون الوقائية بمديرية الشئون الصحية بالإسكندرية أن عدد حالات التسمم الغذائى التى يشتبه فى إصابتها بالتسمم الممبارى botulism التى توجهت للعلاج بالمستشفى الرئيسى الجامعى بالإسكندرية حتى صباح اليوم الإثنين بلغ 18 حالة تتراوح أعمارهم بين عام ونصف إلى 55 عام، وهم من قاطنى محافظات الإسكندرية وكفر الشيخ والبحيرة.



وأوضحت سلطان، فى بيان صادر اليوم أنه قد تم خروج خمسة مرضى من المستشفى بعد تحسن حالتهم، كما تم حجز أربعة مرضى تحت الملاحظة بقسم السموم بالمستشفى، فى حين تم حجز تسعة مرضى بالعناية المركزة منهم ثلاثة على أجهزة التنفس الصناعى.



وأضافت سلطان، أنه تم اعطاء المصل الخاص بالتسمم الممبارى للحالات التى تم حجزها بالعناية، مع سحب عينات دم وإرسالها إلى المعامل المركزية بوزارة الصحة لتحديد نوع الميكروب، مؤكدة أن المصل متوافر بمديرية الشئون الصحية.



وعن الإجراءات الأخرى المتبعة حيال المرضى تقول مدير عام الشئون الوقائية أنه يتم متابعه الحالات بصفه ومستمرة، وتم أخذ ثمانى عينات مياه من شبكات المياه ببرج العرب والمعمورة وخورشيد بواسطة فريق صحة البيئة، كما تم إخطارمديريتى الشون الصحية بالبحيرة وكفر الشيخ لاتخاذ الاجراءات اللازمة،



كما تواصل إدارة مراقبة الأغذية بالمديرية بحملة مكثفة على محلات بيع الأسماك الطازجة والمملحة بالمحافظة حيث تم أخذ 40 عينة من 31 محل حيث تم إعدام 175 كجم فسيخ وسردين ورنجة غير صالحة للاستهلاك الآدمى، وضبط 400 كجم سردين لاحتوائها على ديدان حية.



تشهد مستشفيات جامعة الإسكندرية، رفع درجة الإستعداد الكلي بها، وذلك إثر ظهور حالات تسمم بعضها "خطرة" بعد تناولهم لوجبة الفسيخ، حيث وصلت أعداد المصابين لـ 22 حالة من حالة من 3 محافظات وهم "الإسكندرية - البحيرة - كفر الشيخ".