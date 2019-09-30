نجم مان يونايتد: وست هام أفضل منا.. وسولشاير لديه خطة واضحة

أشار النجم الإنجليزي الشاب سكوت مكتوميناي، متوسط ميدان فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، إلى أنه ليس قلقًا على الإطلاق بشأن تراجع مستوى فريقه، حيث انه سيستغرق الأمر وقتًا حتى يتمكن هذا النادي من العودة إلى مكانه الطبيعي.





وقال ماكتوميناي في تصريحات صحفية: "ولكن بالتأكيد لدينا مدرب على استعداد للقيام بكل شيء لتحقيق ذلك. يؤلمني رؤية ما يحدث في بعض الأحيان، و قد تحاول أن تُخفي ذلك. ولكن النتائج هي أكثر ما يسبب لك الألم".





وأضاف قائلاً: "بعد الخسارة 2-0 من وستهام ،كان شعورًا صعبًا، لا يمكنك التعبير عنه بالكلمات. ليس الأمر أن تدخل سيارتك، ثم تعود إلى المنزل وكل شيء على ما يرام، ليس كذلك أبداً".





وواصل النجم الواعد: "إنهم (وستهام) يحققون نتائج جيدة وهذه هي الحياة. أحيانًا، يمكن للفرق أن تقوم بعمل جيد ،ويمكن لفرق أخرى لديها تاريخ رائع أن تتراجع قليلاً".



