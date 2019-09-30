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أهم عروض و تخفيضات أولاد رجب خلال شهر أكتوبر 2019

الإثنين 30/سبتمبر/2019 - 03:50 م
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أهم عروض و تخفيضات أولاد رجب خلال شهر أكتوبر 2019
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تخفيضات وعروض اولاد رجب
 ينتظر المواطنون العروض والتخفيضات التى يقدمها سلاسل سوبر ماركت اولاد رجب المنتشرة في جميع انحاء الجمهورية وذلك نظرا لانها تقدم الكثير من العروض التى تناسب شريحى كبيرة من المستهلكين وتناسب احتياجاتهم وأحوالهم المادية وننشر فيما يلي اخر تحديث لكتالوج العروض.

أهم عروض و تخفيضات أولاد رجب خلال شهر أكتوبر 2019
أهم عروض و تخفيضات أولاد رجب خلال شهر أكتوبر 2019
أهم عروض و تخفيضات أولاد رجب خلال شهر أكتوبر 2019
أهم عروض و تخفيضات أولاد رجب خلال شهر أكتوبر 2019
أهم عروض و تخفيضات أولاد رجب خلال شهر أكتوبر 2019
أهم عروض و تخفيضات أولاد رجب خلال شهر أكتوبر 2019
أهم عروض و تخفيضات أولاد رجب خلال شهر أكتوبر 2019
أهم عروض و تخفيضات أولاد رجب خلال شهر أكتوبر 2019
أهم عروض و تخفيضات أولاد رجب خلال شهر أكتوبر 2019

عروض اولاد رجب على السلع الغذائية
من اهم العروض التى تضمنتها تخفيضات اولاد رجب هى (المراعي لانشون سادة وبالزيتون والبهارات، فرجللو لانشون دجاج وزيتون كلاماتا، لبنيتا زبادي فراولة او خوخ ، جرين لاند جبنة انواع و فافرسكوف جبنة ريكفورد مثلث، جبنة بريزيدون انواع). 

عروض الاسماك واللحوم
تضمنت عروض الاسماك هى سمك بوريد وكذلك جمبري وسط وديط رومي مجمد و رويال سمان مجمد و فرجللو هوت دوج بقري و فرجللو سجق عائلي ، المراعي فرانكفورتر بقري و ميتلاند هوت دوج و مونتانا بامية ممتازة او ملوخية و بطاطس فارم فريتس او بوم فريت بطاطس , بصل احمر و تفاح احمر وتفاح اصفر مستورد , لحكم بلدي كباب حلة او اسكالوب , فخدة بتلو او ريش بتلو بالعظم استرالي , كبدة ضاني مستوردة , ستار مكرونة فجر ارز فاخر و المستقبل ارز.
تاريخ أولاد رجب 



أهم عروض و تخفيضات أولاد رجب خلال شهر أكتوبر 2019
أهم عروض و تخفيضات أولاد رجب خلال شهر أكتوبر 2019
أهم عروض و تخفيضات أولاد رجب خلال شهر أكتوبر 2019
أهم عروض و تخفيضات أولاد رجب خلال شهر أكتوبر 2019
أهم عروض و تخفيضات أولاد رجب خلال شهر أكتوبر 2019
أهم عروض و تخفيضات أولاد رجب خلال شهر أكتوبر 2019
أهم عروض و تخفيضات أولاد رجب خلال شهر أكتوبر 2019
 تأسس أولاد رجب فى عام 1970 كمؤسسة لتجارة الجملة فى 127 شارع النزهة، وفى عام 1989 أسست الشركة اول فروعها فى نشاط تجارة التجزئة فى منطقة مصر الجديدة فى 162 شارع النزهة، وتعمل فى مجال عروض اولاد رجب و المواد الغذائية منذ عام 1970، وفى مجال عملها فى المواد الغذائية تعتبر احدى اكبر الشركات على مستوى جمهورية مصر العربية، وتمتلك الشركة 38 فرع سوبر ماركت على مستوى القاهرة الكبرى وبالاضافة  فان الشركة تعمل فى مجال تجارة الجملة التجزئة، وتوجد مجموعة من العمالة المدربة والكوادر ذات الخبرات المتراكمة تقدر بثلاثة آلاف موظف في جميع تخصصات عمل الشركة .

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