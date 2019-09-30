ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

حارس الأهلي يعلن جاهزيته لمباراة الإنتاج الحربي

الإثنين 30/سبتمبر/2019 - 04:08 م
Advertisements
حارس الأهلي يعلن جاهزيته لمباراة الإنتاج الحربي
محمد الشناوي
Advertisements
طباعة
علي نبوي
 
Advertisements
تعافى محمد الشناوي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، من الإصابة التي لحقت به في الأنكل قبل بداية مباراة الفريق الأحمر أمام كانو سبورت.


وكان الشناوي قد تعرض للإصابة في أنكل القدم خلال عمليات الإحماء لمباراة الأهلي الأخيرة أمام كانو سبورت، لكنه خضع لفحص طبي تحت إشراف خالد محمود طبيب الفريق الأحمر وعاد للمشاركة في المباراة.


وأكد الشناوي في تصريحات صحفية أنه تعافى تمامًا من الإصابة وأصبح جاهزًا بشكل كامل للمشاركة مع الفريق.


وأضاف الشناوي أن ما حدث قبل مباراة كانو سبورت وخلال إجاء عمليات الإحماء أنه قام بتسديد الأرض بدل من الكرة وهو ما أثر عليه.


وتابع الشناوي بأنه خاض تدريبات تأهيلية عقب المباراة وأصبح لائقًا للمشاركة مع الفريق في مباراة الإنتاج الحربي.


ويستعد الأهلي لمواجهة الإنتاج الحربي مساء بعد غد الأربعاء على ستاد السلام في إطار مباريات الجولة الثانية من مسابقة الدوري الممتاز.


وكان الأهلي قد استهل رحلة الدفاع عن لقب الدوري المصري بالفوز على مضيفه سموحة بهدف دون رد في الجولة الأولى.

Advertisements
موضوعات ذات صلة
طباعة
المزيد عن: نادي الاهلي محمد الشناوي الاهلي والانتاج الاهلي اخبار الاهلي
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
استطلاع رأي
برأيك من يحسم لقب الدوري المصري هذا الموسم ؟
تصويت
الأكثر قراءة
ads
مباريات اليوم
الدوري الإنجليزي
مانشستر يونايتد
-
x
21:00
-
أرسنال

DMCA.com Protection Status