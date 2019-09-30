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"بايلي" يرعب مانشستر يونايتد

الإثنين 30/سبتمبر/2019 - 04:04 م
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بايلي يرعب مانشستر يونايتد
بايلي
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أحمد عصام
 
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يشعر مسئولو فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي بمخاوف كبيرة من إصابة اللاعب الايفواري اريك بايلي لاعب الفريق بعد إجراءه عملية جراحية خلال الفترة الأخيرة.


وأشارت تقارير إنجليزية حسب صحيفة ‏ذا صن إن إريك ‎بايلي قد يغيب حتى بداية العام القادم وسط مخاوف مانشستر يونايتد من تعافيه بعد العملية الجراحية في الركبة.


ويشعر طاقم سولشاير مدرب مانشستر يونايتد بالقلق من تحسنه البطيء بعد العملية، وقد يزيد الوقت المحدد لعودة اللاعب الايفواري مع اليونايتد.


ويعتمد مدرب اليونايتد في الوقت الحالي على الثنائي ماجوير وليندلوف كمدافعا للفريق منذ بداية الموسم الحالي، وذلك بعد إصابة بايلي في بداية الموسم الجاري وبيع سمولينج إلى فريق روما الإيطالي.


يذكر أن بايلي كان قد تعرض لإصابة على مستوى الركبة خلال مباراة فريقه ضد فريق توتنهام هوتسبير في الكأس الدولية قبل بداية الموسم.

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