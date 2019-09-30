برلماني يطالب بإغلاق مقاهي الإنترنت خلال الفترة الصباحية بأيام الدراسة

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طالب النائب فايز بركات، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، بإغلاق مقاهي الإنترنت خلال الفترة الصباحية، لمكافحة ظاهرة التسرب من المدارس ومنع جلوس التلاميذ بتلك الأماكن.



وأوضح "بركات" أن كثيرًا من هذه الأماكن تكون مخالفة للقانون بالأساس، حيث إن الهروب من المدارس للذهاب إلى مقاهي الإنترنت يتسبب في تدهور المستوى التعليمي للتلاميذ الهاربين نظرا لتغيبهم المستمر عن الدروس وصولا للفشل الكلي، كما أن التلاميذ الهاربين قد يشجعون طلابا آخرين على الهرب وعلى تقليدهم، مؤكدًا أن حياة ومستقبل الطلاب في خطر بسبب هذه المقاهي، حيث تعمل على تحفيز الطلاب للتسرب من التعليم، لتكون عاملًا إضافيًا لظاهرة التسرب التعليمي مع الظروف المادية الصعبة وعدم رغبة الأسرة وصعوبة الوصول للمدرسة والزواج المبكر، مؤكدًا أن ظاهرة التسرب التعليمي أصبحت أحد أخطر المشكلات التي تهدد المجتمع في الوقت الحالي.



وأشار النائب فايز بركات، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، إلى أنه في النظم التعليمية المحترمة بالدول من المفترض أن ظاهرة التسرب من التعليم تقل حتى تصبح في سبيلها للانتهاء، لكن في مصر للأسف الشديد الأعداد تزيد في ضوء الفقر المتزايد ومصروفات الدراسة المرتفعة والتدهور في المنظومة التعليمية، مضيفًا أن المدرسة نفسها غير جذابة فالمعلمون لم يعودوا مرحبين بالطلاب لظروف نفسية صعبة والفصول ذات كثافات طلابية كبيرة.



وأكد النائب فايز بركات، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، أن افتقار المدارس للبرامج الترفيهية للطلاب والتي من شأنها تخفيف الأعباء الدراسية عنهم، تعد أحد أسباب الطلاب للهروب من المدرسة والذهاب لقضاء وقت ترفيهي بمقاهي الإنترنت، وهو ما يعرض الطلاب للخطر لأن الأهالي لا يعرفون مكان أبنائهم خلال هذا الوقت، بالإضافة إلى أن هذه المقاهي لا يوجد رقابة عما تقدمه وتسمحه به للأطفال سواء ألعاب عنف أو محتوى غير لائق.