الناشط النيجيري "سوور" يعلق على اتهامه بالخيانة
الإثنين 30/سبتمبر/2019 - 02:31 م
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ترجمة - منة الشريف
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أقر الناشط النيجيري والمرشح الرئاسي السابق أوموييل سوور بأنه غير مذنب أمام محكمة في أبوجا اليوم الاثنين بتهمة الخيانة وغسل الأموال ومضايقة الرئيس.
وقام ضباط أمن الدولة باعتقال سوور في أوائل أغسطس بعد أن دعا إلى ثورة بعد انتخابات فبراير والتي قال إنها غير موثوق بها.
وترشح للرئاسة في تلك الانتخابات، حيث حصل الرئيس العسكري السابق "محمدو بوهاري" على فترة ولاية ثانية.
قال مقرر خاص للأمم المتحدة إنها تضمنت الاستخدام المفرط للقوة المميتة، واجه بوهاري انتقادات لسجل إدارته في مجال حقوق الإنسان، ولا سيما القمع المميت لأعضاء جماعة شيعية محظورة الآن. ورفضت الحكومة الانتقادات لسجلها في مجال حقوق الإنسان.
ويواجه سوور، الذي أسس أيضًا منظمة "Sahara Reporters" النيجيرية على الإنترنت، سبع تهم من بينها الخيانة، وغسل الأموال، و"المطاردة الإلكترونية" بزعم مشاركته لمعلومات كاذبة حول بوهاري الذي أهانه.
ورفضت محكمة في الأسبوع الماضي طلبًا من أمن الدولة بالاحتفاظ بسووري رهن الاعتقال في انتظار التهم، ولكنها لم تفرج عنه كما أمرت.
وفي الأسبوع الماضي، هددت محكمة اتحادية أخرى في أبوجا رئيس جهاز أمن الدولة بالسجن بتهمة ازدراء المحكمة لعدم إطلاق سراحه. وبقيت سوور رهن الاحتجاز رغم التهديد.
وأجل القاضي إيجوما أوجوكو القضية حتى 4 أكتوبر.
وقام ضباط أمن الدولة باعتقال سوور في أوائل أغسطس بعد أن دعا إلى ثورة بعد انتخابات فبراير والتي قال إنها غير موثوق بها.
وترشح للرئاسة في تلك الانتخابات، حيث حصل الرئيس العسكري السابق "محمدو بوهاري" على فترة ولاية ثانية.
قال مقرر خاص للأمم المتحدة إنها تضمنت الاستخدام المفرط للقوة المميتة، واجه بوهاري انتقادات لسجل إدارته في مجال حقوق الإنسان، ولا سيما القمع المميت لأعضاء جماعة شيعية محظورة الآن. ورفضت الحكومة الانتقادات لسجلها في مجال حقوق الإنسان.
ويواجه سوور، الذي أسس أيضًا منظمة "Sahara Reporters" النيجيرية على الإنترنت، سبع تهم من بينها الخيانة، وغسل الأموال، و"المطاردة الإلكترونية" بزعم مشاركته لمعلومات كاذبة حول بوهاري الذي أهانه.
ورفضت محكمة في الأسبوع الماضي طلبًا من أمن الدولة بالاحتفاظ بسووري رهن الاعتقال في انتظار التهم، ولكنها لم تفرج عنه كما أمرت.
وفي الأسبوع الماضي، هددت محكمة اتحادية أخرى في أبوجا رئيس جهاز أمن الدولة بالسجن بتهمة ازدراء المحكمة لعدم إطلاق سراحه. وبقيت سوور رهن الاحتجاز رغم التهديد.
وأجل القاضي إيجوما أوجوكو القضية حتى 4 أكتوبر.
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