تراجع بورصة الكويت بنسبة 0.31% بختام جلسة الأثنين

إختتمت بورصة الكويت جلسة اليوم الاثنين على انخفاض المؤشر العام 4ر17 نقطة ليبلغ مستوى 7ر5678 نقطة بنسبة انخفاض 0.31% ، وبلغت كميات تداولات المؤشر 06 ر102 مليون سهم تمت من خلال 4757 صفقة نقدية بقيمة 19.10 مليون دينار كويتي (نحو 9ر64 مليون دولار امريكي).

وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 7ر1 نقطة ليصل الى مستوى 8ر4713 نقطة بنسبة 04ر0 في المئة من خلال كمية اسهم بلغت 08ر78 مليون سهم تمت عبر 3013 صفقة نقدية بقيمة 8ر7 مليون دينار (نحو 5ر26 مليون دولار).

كما انخفض مؤشر السوق الاول 9ر24 نقطة ليصل الى مستوى 7ر6174 نقطة بنسبة 4ر0 في المئة من خلال كمية اسهم بلغت 9ر23 مليون سهم تمت عبر 1744 صفقة بقيمة 2ر11 مليون دينار (نحو 38 مليون دولار).

وكانت شركات التعمير والراي وعقار وتحصيلات ومنشآت الاكثر ارتفاعا في حين كانت اسهم الانماء والاولى وخليج ب واهلي متحد وارزان الاكثر تداولا في حين كانت شركات اموال وايفا فنادق والخليجي و ارجان وشارقة الأكثر إنخفاضا.

وتابع المتعاملون افصاحا من شركة مركز سلطان بشأن اصدار سندات قابلة للتحويل لاسهم عادية في رأسمال الشركة فضلا عن افصاح معلومات جوهرية من شركة (ايفا فنادق) بشأن اتمام صفقة بيع استثمار مملوك للشركة.

وتطبق شركة بورصة الكويت حاليا الخطوة الاولى من المرحلة الثالثة لتطوير السوق عبر تدشينها منتجات وادوات استثمارية مبتكرة خاصة ومنها الصناديق العقارية المدرة للدخل المتداولة (ريتس) وهي صناديق تمتلك وتدير العقارات المدرة للدخل والاصول العقارية.

ويشترك في هذه الصناديق عدد من المستثمرين في رأس مالها ما يسمح للمستثمرين الافراد الحصول على حصة من الدخل الناتج عن ملكية العقار دون الحاجة الى شراء او تمويل ممتلكات او اصول.

ومن الادوات التي تتضمنها المرحلة الثالثة (البيع على المكشوف) وهي عملية يتم من خلالها بيع ورقة مالية مقترضة بهدف شرائها لاحقا بقيمة اقل وبالتالي تحقيق ربح مساو للفرق بين سعر البيع على المكشوف وسعر الشراء لاحقا وتتم هذه العملية عبر مكاتب وساطة معتمدة.

وتتضمن المرحلة الثالثة ايضا (صفقات المبادلة) وهي صفقات تبادل لورقة مالية مدرجة بأخرى مدرجة تتم بين طرفين بشكل مباشر سواء من الشركات او الافراد كما تتضمن (عرض الشراء) إذ يتاح لأي شخص شراء نسبة لا تقل عن 5 في المئة ولا تزيد على 30 في المئة من اسهم اي شركة مدرجة.