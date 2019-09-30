فرنسا: بدء مراسم تشييع جثمان الرئيس الأسبق جاك شيراك

وقف الآلاف من الفرنسيين، على جانبي شوارع باريس للمشاركة في تشييع جثمان الرئيس الأسبق جاك شيراك، بحضور الرئيس إيمانويل ماكرون وعدد من الساسة الفرنسيين.

وستقام جنازة عسكرية للرئيس الراحل عند فندق أوتيل ديزينفاليد بوسط باريس، حيث يوجد جثمانه لإلقاء نظرة الوداع عليه، قبل أن ينقل فى موكب إلى كنيسة سان سولبيس.



