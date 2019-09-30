خبراء عالميون فى جراحات الغدد والأنف والفكين بالمعادي العسكري وكوبري القبة
الإثنين 30/سبتمبر/2019 - 12:52 م
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كريم وزيري
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يستضيف المجمع الطبى للقوات المسلحة بالمعادى الأستاذ الدكتور هشام زيتون خبير جراحة الأنف والأذن والحنجرة وجراحات الرأس والرقبة والغدة الدرقية بجامعة يتسى بالمملكة المتحدة وذلك فى الفترة من 17 وحتى 27 أكتوبر الحالى.
كما يستضيف المجمع الطبى للقوات المسلحة بكوبرى القبة الأستاذ الدكتور محمد الجولمى خبير جراحات الوجه والفكين بالمملكة المتحدة فى الفترة من 19 وحتى 24 أكتوبر الحالي.
ويستضيف المستشفى الجوى العام، الأستاذ الدكتور نيل صمويل تولى خبير جراحات الغدد الدرقية واللعابية والنكافية بمستشفى جامعة امبريال بلندن بالمملكة المتحدة خلال الفترة من 19 وحتى 28 أكتوبر الحالى.
وتستقبل المستشفيات حاليا الحالات التى ترغب فى العرض على الخبراء بالعيادات التحضيرية يوميا عدا يوم الجمعة والعطلات الرسمية.
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