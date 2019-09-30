اسعار الحديد اليوم الاثنين 30-9-2019

أسعار الحديد اليوم

تواصل اسعار الحديد استقرارها في الاسواق المحلية اليوم الإثنين 30-9-2019 وبذلك تكون اسعار الحديد وصلت الى نهاية شهر سبتمبر في حالة استقرار مستمر، وذلك على خلفية الازمة التى تشهدها مصانع الدرفلة خلال الفترة الحالية وجاءت الاسعار في الاسواق على النحو التالى:





اسعار الحديد والأسمنت اليوم

استقرت اسعار الحديد اليوم في الأسواق ما بين 11.000 : 11.700 جنيه، بينما يتراوح سعره للمستهلك بين، 11.200 : 11.800 جنيه، حيث سجل سعر حديد المصريين 11 ألفًا و800 جنيه للطن، فيما سجل حديد عز 11 ألفًا و900 جنيه، وحديد العتال 11 ألفًا و850 جنيها، وحديد عطية 11 ألفًا و800 جنيه، كما سجل سعر حديد بشاي 11 ألفا و850 جنيها، وحديد المراكبي 11 ألفا و750 جنيها للطن، أما حديد سرحان فسجل 11 ألفا و650 جنيها للطن، بينما حديد المعادي سجل 11 ألفا و550 جنيها للطن.





كما سجل حديد عز 11 ألفًا و900 جنيه، وحديد العتال 11 ألفًا و850 جنيها، وحديد عطية 11 ألفًا و800 جنيه أما حديد سرحان فسجل 11 ألفا و650 جنيها للطن، بينما حديد المعادي سجل 11 ألفا و550 جنيها للطن.