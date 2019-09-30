إعلام القاهرة تمنح لميس النجار درجة الماجستير في المجلات النسائية وقضايا المرأة

حصلت لميس متولي محمد أحمد النجار، الباحثة بإعلام القاهرة على درجة الامتياز عن رسالة ماجستير بعنوان "دراسة تحليلية مقارنة للخطاب والقائم بالاتصال بمجلتى حواء ونصف الدنيا فى الفترة يونيو2009_ يونيه 2013".





ضمت لجنة تحكيم كل من الدكتورة نجوى كامل الأستاذ بقسم الصحافة بكلية الإعلام جامعة القاهرة مناقشًا ورئيسًا والدكتورة إيناس أبو يوسف الأستاذ بقسم الصحافة بكلية الإعلام جامعة القاهرة والدكتورة أميمة عمران الأستاذ بقسم الصحافة بكلية الآداب جامعة أسيوط والدكتورة ماجد عبد المرضي الأستاذ بقسم الصحافة بكلية الإعلام جامعة القاهرة.





ونجحت الباحثة لميس متولي النجار، في الحصول على درجة الماجستير من كلية الإعلام جامعة القاهرة، عن دراستها محددات خطاب المجلات النسائية لقضايا المرأة»، حيث قررت لجنة المناقشة منح الباحثة درجة الماجستير فى الإعلام من قسم الصحافة بتقدير ممتاز.