تحذير ومناشدة.. الأرصاد تصدر توضيحا عاجلا (فيديو)

قال الدكتور إبراهيم عطا، المتحدث الرسمي باسم هيئة الأرصاد الجوية، إن فصل الخريف هو من الفصول المعتدلة في مصر، ويعتبر ربيع مصر الثاني، مشددًا على أن درجات الحرارة حول معدلها الطبيعي في هذا الوقت من العام، موضحًا أن هناك ارتفاع نسبي في نسب الرطوبة، مما يؤدي لزيادة الشعور بارتفاع درجات الحرارة أكثر.





وأضاف "عطا"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "هذا الصباح" المذاع على فضائية "النيل للأخبار"، اليوم الاثنين، أن هناك حالة من الاستقرار في الأحوال الجوية تستمر حتى نهاية الأسبوع، محذرًا من الشبورة المائية الكثيفة في الصباح الباكر على المسطحات المائية بالقرب من السواحل الشمالية والمناطق المزروعة.





وناشد قائدي السيارات بتوخي أعلى درجات الحذر أثناء القيادة أثناء الشبورة المائية، والحفاظ على المسافات البينية بين السيارات وبعضها البعض، واستخدام الإشارات الضوئية المخصصة للشبورة أثناء السير، منوهًا إلى أن درجة الحرارة على القاهرة والوجه البحري تصل لـ 33 درجة مئوية، ودرجة الحرارة على السواحل الشمالية 29 درجة مئوية، وعلى شمال سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر والغردقة 35 درجة مئوية، وعلى شمال الصعيد 35 درجة مئوية، وعلى جنوب الصعيد 39 درجة مئوية.





وتابع المتحدث الرسمي باسم هيئة الأرصاد الجوية، أن الهيئة أصدرت بيانات لجميع الجهات المختصة ووسائل الإعلام، أكدت خلالها أن فصل الخريف هو فصل السيول والأمطار الغزيرة، وناشدت المسئولين باتخاذ الإجراءات اللازمة استعدادًا لتساقط الأمطار الغزيرة، وسيتم إصدار بيان قبل هطول الأمطار على الأقل بـ 72 ساعة.



