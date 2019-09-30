سكومينا "وش السعد" حكما لمباراة برشلونة وإنتر ميلان





يستضيف نادي برشلونة نظيره إنتر ميلان في التاسعة من مساء بعد غد الأربعاء على ستاد كامب نو في إطار مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.وأسندت لجنة الحكام بالاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" إدارة المباراة إلى الحكم السلوفيني دامير سكومينا والذي أدار قبل كذلك أكثر من مباراة للفريق الكتالوني في دوري الأبطال.وكان سكومينا قد أدار 4 مباريات قبل ذلك لفريق برشلونة في دوري أبطال أوروبا حيث فاز في 3 مباريات فيما تلقى الخسارة في مباراة واحدة، كانت على يد بايرن ميونيخ.