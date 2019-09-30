وزير الخدمة المدنية: الترقية لن ترتبط بالأقدمية والمتميز سيقفز مرتبتين وفق ضوابط



وبيّن "الحمدان" أن المستحق المتميز يمكن أن يقفز مرتبتين بشكل استثنائي، ووفق ضوابط محددة؛ وذلك وَفق ما تَضَمّنته اللوائح المحدثة؛ بحيث تتم عبر توصيات نابعة من إدارات موارد بشرية سيؤهلون لاكتشاف هذه المواهب وفق التخطيط الاستراتيجي للموارد البشرية.



جاء ذلك على هامش كلمته التي ألقاها أمس الأحد أمام المرشحين الذين بدؤوا المرحلة الثانية، بعد أن اجتازوا المرحلة الأولى من البرنامج الوطني لتأهيل وتدريب موظفي وقيادات الموارد البشرية في الجهات الحكومية، في مقر معهد الإدارة العامة بالرياض.



ولفت "الحمدان" إلى أن وزارة الخدمة المدنية تعمل على بناء وتأسيس إدارات موارد بشرية متطورة، تطبق أفضل الممارسات العالمية الحديثة في الجهات الحكومية، وتغيير الثقافة السائدة في العمل الحكومي حول إدارة رأس المال البشري.



وحول ما سيحققه البرنامج الوطني لتأهيل وتدريب موظفي وقيادات الموارد البشرية في الجهات الحكومية؛ أكد "الحمدان" أن البرنامج وما سيَلحقه من برامج أخرى؛ سيُحدث إضافة مهمة، وسيدعم توجه الحكومة بالكامل إلى مساهمة فعالة في هذا التحول الكبير الذي تسعى وزارته لتحقيقه بدعم ومساهمة الجميع في الجهات الحكومية.

وقال: الوزارة لن تستطيع تحقيق التحول الكبير في الإدارة الحكومية بمفردها؛ وإنما هو عمل تكاملي وتَشاركي بين الوزارة وكل الجهات الحكومية؛ وهو أمر أساسي وضروري لتحقيق مستهدفات برنامج التحول الوطني ومستهدفات رؤية المملكة 2030.







أكد وزير الخدمة المدنية سليمان بن عبدالله الحمدان، أن الترقية لن ترتبط بالأقدمية كما كانت في السابق؛ موضحًا أنها ستمنح للمستحق بناءً على أدائه.