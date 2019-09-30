العسكرية المصرية عبر العصور.. ندوة برعاية خريجي الآثار والمرشدين السياحيين
الإثنين 30/سبتمبر/2019 - 09:34 ص
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حسام زيدان
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أعلنت رابطه خريجي كليه الآثار جامعة القاهرة بالتعاون مع نقابة المرشدين السياحيين في الجيزة وفي إطار برتوكول التعاون المشترك بينهما، عن انعقاد ندوة علمية بمناسبة احتفالات أكتوبر، تحت عنوان "العسكرية المصرية عبر العصور"، يوم الخميس ٣ أكتوبر في تمام السادسة مساءً بمقر نقابة المرشدين السياحيين في الجيزة.
يدير الدكتور محمد صالح أستاذ علم الآثار، ويحاضر فيها الأستاذ الدكتور محمد عبد المقصود رئيس المجلس الأعلى للآثار سابقًا، ويلقي محاضرة بعنوان "القلاع والتحصينات العسكرية لمدخل مصر الشرقي"، والدكتور دكتور محمد رأفت عباس مدير عام إدارة البحث العلمي بمنطقه آثار الإسكندرية، ويلقي محاضرة بعنوان "أبرز معارك الجيش المصري في عهد الرعامسة"
كما يلقي الأستاذ الدكتور محمد عبد اللطيف مساعد وزير الآثار ورئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية السابق والأستاذ المساعد والقائم بأعمال رئيس قسم الإرشاد السياحي بكلية السياحة والفنادق جامعة المنصورة محاضرة بعنوان "الجيش المصري في العصر الإسلامي".
كما يلقي الأستاذ الدكتور محمود إبراهيم أستاذ الآثار والفنون الإسلامية بجامعه القاهرة محاضرة بعنوان "الجيش المصري في العصر الإسلامي".
وعلى هامش الندوة سيقدم عدد من الباحثين مداخلاتهم حول الجيش المصري عبر العصور والذي يعتبر أول جيوش التاريخ، ومصر تعتبر أقدم الدول التي امتلكت أنظمة عسكرية.
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