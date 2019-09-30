'الوطنية للصحافة' تستنكر سب وقذف العاملين في ماسبيرو وتؤكد احترامها لهم

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أكدت الهيئة الوطنية للصحافة، برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر، احترامها لجميع الزملاء والعاملين في ماسبيرو، وتقديرها للجهود التي يبذلونها، مستنكرة ما ورد من سب وقذف من المدعو حسن الغيطاني على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، وما تضمنه من عبارات لا تليق.



وقالت الهيئة في بيان لها، إنه بالاتصال بعبدالمحسن سلامة رئيس مجلس إدارة الأهرام، ورئيس تحرير الأهرام علاء ثابت، أكدا أن هذا الشخص لا ينتمي لأسرة التحرير في المؤسسة العريقة، وسيتم بحث ما إذا كان عاملا بمؤسسة الأهرام من عدمه، لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.



وناشدت الهيئة، جميع العاملين بالمؤسسات الصحفية والإعلامية، أن تتحلى مفردات الخطاب والنقد، بالاحترام والموضوعية، وتبتعد عن السب والقذف والأوصاف المسيئة، وتؤكد أنها لن تتوانى في اتخاذ كافة الإجراءات التي تحفظ كرامة الجميع.