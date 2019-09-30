عاصفة تجبر السكك الحديدية علي تعليق خدمتها في شمال ألمانيا
الإثنين 30/سبتمبر/2019 - 09:03 ص
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ترجمة منار طارق
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تم تعليق خدمات السكك الحديدية في أجزاء من شمال ألمانيا بسبب عاصفة مع رياح شديدة.
قال مشغل السكك الحديدية على تويتر صباح الاثنين إن خطوط المسافات الطويلة من هامبورغ إلى برلين وهانوفر وبريمن قد أغلقت، إلى جانب خطوط تربط هانوفر ببرلين وبريمن وجوتنجن. لم يذكر كم من الوقت متوقع أن يستمر الإغلاق.
سقطت شجرة على خطوط الكهرباء العلوية بالقرب من نينبورغ، بين هانوفر وبريمن. من المتوقع هبوب رياح قوية في شمال وشرق ألمانيا حتى ظهر الاثنين.
قال مشغل السكك الحديدية على تويتر صباح الاثنين إن خطوط المسافات الطويلة من هامبورغ إلى برلين وهانوفر وبريمن قد أغلقت، إلى جانب خطوط تربط هانوفر ببرلين وبريمن وجوتنجن. لم يذكر كم من الوقت متوقع أن يستمر الإغلاق.
سقطت شجرة على خطوط الكهرباء العلوية بالقرب من نينبورغ، بين هانوفر وبريمن. من المتوقع هبوب رياح قوية في شمال وشرق ألمانيا حتى ظهر الاثنين.
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