خبير يكشف طرق "أعداء مصر" في نشر الشائعات (فيديو)

كشف وليد عبد المقصود، خبير أمن المعلومات، عن الطريقة التي يتبعها "أعداء مصر"، لنشر الشائعات ضد الدولة، ومحاولة تفعيل هاشتاج معين باستخدام بعض البرامج.





وقال "عبد المقصود"، في لقاء مع برنامج "مصر النهاردة"، المذاع على القناة الأولى بالتلفزيون المصري، إن أي شخص متواجد على الانترنت له "ID" خاص به، ولا يستطيع الشخص الدخول إلى موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إلا باستخدام هذا الـ"ID"..





ولفت خبير أمن المعلومات، إلى أن هناك برامج متخصصة في الحصول على هذا الـ"ID"، من خلال الجروبات، ومن خلال "اللايكات" التي يقوم بها أصحاب الـ"ID" لصفحات معينة، وبعد الحصول عليها يحتفظون بها على جهاز كومبيوتر، ثم يستخدمونها في إرسال رسائل إلى أصحابها، وهذا ما يفسر وصول رسائل لبعض الناس من أشخاص لا يعرفونهم في الأصل وليسوا أصدقاء لهم.





وحذر أولياء الأمور من ترك أبنائهم لنشر الشائعات، وأن يقوم الأبناء بترويجها تحت ما يسمى بـ"التسويق الإلكتروني"، حيث هناك فرق بين التسويق الإلكتروني وبين ترويج الشائعات، ولكن بعض الأشخاص يخلطون بينهم، مشددًا على أن قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية الجديد يعاقب على نشر الشائعات.





الجدير بالذكر أن مصر تتعرض في الفترة الأخيرة للكثير من الشائعات التي تستهدف مؤسسات الدولة، ويقوم المركز الإعلامي لمجلس الوزراء برصدها والرد عليها باستمرار، وقد ناقش المؤتمر الوطني للشباب، برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، مسألة تعرض مصر لحروب الجيل الرابع، واستخدام الشائعات فيها.