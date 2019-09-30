كونتي يكشف السبيل في الفوز على برشلونة
الإثنين 30/سبتمبر/2019 - 04:46 ص
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علاء خليف
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تحدث المدرب الإيطالي أنطونيو كونتي المدير الفني لفريق إنتر ميلان عن المواجهة المرتقبة أمام برشلونة في ثاني جولات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا، والطريقة التي سيتبعها لتخطي عقبة الفريق الكتالوني.
وقال كونتي في تصريحات نقلها موقع "جول" العالمي: "نحتاج إلى استعادة طاقتنا حتى نتمكن من تقديم مباراة قوية أمام برشلونة، وأن نصعب الأمور عليهم، إذا كنت تريد تقديم مباراة جيدة أمام برشلونة، عليك أن تضغط عليهم، وعدم السماح لهم بالاستحواذ على الكرة، وإلا ستكون في مشكلة".
وعن مفاتيح الفوز علي برشلونة قال: " مباراة برشلونة ستكون صعبة ويجب أن يكون انتر ميلان جيدًا في بناء الهجمة والمراوغة".
وكان الإنتر تعادل في أولى مبارياته بدوري الأبطال أمام سلافيا براج، ويتطلع الفريق الإيطالي لتحقيق الفوز علي برشلونة من أجل انعاش أماله للمنافسة على صدارة المجموعة، والاقتراب من التأهل للدوري التالي بالبطولة.
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