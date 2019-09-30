ماهر فرغلي: جماعة الإخوان خسرت جميع الحملات التي قادتها في الفترة الأخيرة (فيديو)



وأضاف "فرغلي"، في لقاء مع برنامج "مساء dmc" المذاع على قناة "dmc" الفضائية، وتقدمه الإعلامية إيمان الحصري، أن المكون الثاني يرى أنه يمكن الابتعاد عن التطبيق النصي والدخول في مجال السياسة، وينضم إليهم بعض الساسة الذين تجمعهم بهم بعض المصالح، مثل أيمن نور.



وتابع الباحث في شئون الحركات الإرهابية، أنه بين هذين التيارين يوجد ما ييطلقون عليه التيار الوسطي، ولكن في حقيقتهم ليسوا وسطييين، ويمثلهم الشيخ يوسف القرضاوي، وهو التيار المدعوم بشكل كبير من قطر ومن تركيا، مشددًا على أن هذه التيارات موجودة خارج مصر وداخل مصر.



وشدد على أن أكبر رد على الجماعة الإرهابية كان هو الرد الأخير، وعودة الرئيس إلى مصر بوجه باسم واطمئنانه وتحية الجماهير كانت رسالة قوية جدا، لافتا إلى أن جماعة الإخوان المسلمين تمر في الفترة الأخيرة بهزائم متتالية، وتم تفكيك جناحها المسلح بشكل كبير، وأيضا هناك أزمات بين قادتها، وهناك انهيار في الجماعة، والأحداث الأخيرة سوف تسبب قلق لهم، لأنه تم هزيمتهم على مستوى الحشد، وهي من عناصر القوة لدى الجماعة، مشددا على أنها خسرت جميع الحملات التي قادتها في الفترة الأخيرة وهذا مؤشر على حالة الضعف التي تمر بها، ولكنها مستمرة لأنها تعتمد على جهات أجنبية مثل قطر وتركيا.

قال ماهر فرغلي، الباحث في شئون الحركات الإرهابية، إن جماعة الإخوام المسلمين الإرهابية مازالت موجودة بثلاثة مكونات داخل مصر، المكون الأول هم الجماعات الرديفة للإخوان وبعض أفراد الجماعة الذين يهتمون بالنصوص وتطبيقها حرفيا، وهم يمثلهم محمد كمال، وعلي بطيخ.