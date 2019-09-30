صديق لـ محمد علي: "الجيش مش بياكل فلوس حد" (فيديو)
الإثنين 30/سبتمبر/2019 - 05:06 ص
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نعيم يوسف
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علق الفنان والمقاول سيد الطيب، على الاتهامات التي وجهها المقاول والفنان الهارب محمد علي، للقوات المسلحة المصرية، وأنها لم تعطه حقوقه، قائلا: إن "الجيش مبياكلش فلوس حد".
وشدد "الطيب"، وهو أحد أصدقاء المقاول الهارب، في لقاء مع برنامج "مصر في القلب"، المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، والذي يقدمه الإعلامي الدكتور علاء أبو بكر، على أنه من الوارد أن تتأخر المستحقات المالية أو العقود، ولكن الغير وارد "أنهم ياكلوا حد".
وأكد صديق المقاول الهارب، على أنه لم ير مقاولا الجيش لم يعطه مستحقاته، مشددًا على أنه يعمل معهم منذ ست سنوات، مضيفا: "أنا مستغرب"، موضحا أن أخر رسالة تلقاها منه كانت في شهر فبراير الماضي، وقال له إن "نفسيته تعبانة"، ويريد أن يقف على قدميه من جديد، ولا يريد الدخول في مشاكل مع الجيش.
ولفت إلى أنه سمع بعض الأنباء أنه بعد تصفيه أعماله في إدارة المشروعات وجدوا أنه مديون بـ88 مليون جنيها، موضحا أنه الأيام الماضية ذهب مع آخرين إلى أحد القيادات بالقوات المسلحة، ووجدوا أن العاملين مع محمد علي حرروا مستخلصا عن أحد المشروعات بـ297 مليون جنيها، ولكن عندما قام الجيش بمراجعة الأعمال وجد أن قيمة الأعمال تصل إلى 300 مليون و700 ألف جنيها، مؤكدا: "الجيش حقاني"، مؤكدا أن الحصر تم خلال 48 ساعة.
وشدد على أنه لم يرى الجيش ظلم أحد العاملين معه.
وشدد "الطيب"، وهو أحد أصدقاء المقاول الهارب، في لقاء مع برنامج "مصر في القلب"، المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، والذي يقدمه الإعلامي الدكتور علاء أبو بكر، على أنه من الوارد أن تتأخر المستحقات المالية أو العقود، ولكن الغير وارد "أنهم ياكلوا حد".
وأكد صديق المقاول الهارب، على أنه لم ير مقاولا الجيش لم يعطه مستحقاته، مشددًا على أنه يعمل معهم منذ ست سنوات، مضيفا: "أنا مستغرب"، موضحا أن أخر رسالة تلقاها منه كانت في شهر فبراير الماضي، وقال له إن "نفسيته تعبانة"، ويريد أن يقف على قدميه من جديد، ولا يريد الدخول في مشاكل مع الجيش.
ولفت إلى أنه سمع بعض الأنباء أنه بعد تصفيه أعماله في إدارة المشروعات وجدوا أنه مديون بـ88 مليون جنيها، موضحا أنه الأيام الماضية ذهب مع آخرين إلى أحد القيادات بالقوات المسلحة، ووجدوا أن العاملين مع محمد علي حرروا مستخلصا عن أحد المشروعات بـ297 مليون جنيها، ولكن عندما قام الجيش بمراجعة الأعمال وجد أن قيمة الأعمال تصل إلى 300 مليون و700 ألف جنيها، مؤكدا: "الجيش حقاني"، مؤكدا أن الحصر تم خلال 48 ساعة.
وشدد على أنه لم يرى الجيش ظلم أحد العاملين معه.
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